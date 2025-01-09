В ряде областей на 10 января объявили І уровень опасности.

В Украине на 10 января объявили повышенный уровень опасности из-за усложнений погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода испортится на западе страны. В частности, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат они будут 25-30 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Украинцев ждет пик "весенней" аномалии - что известно

В Украине уже наблюдался пик холода, но теперь украинцев ожидает период "весенней" аномалии. Такую информацию предоставил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, апогей холода был зафиксирован 5 января, когда столбики термометров опустились до -8...-9°C.

Зато пик "весенней" аномалии, по прогнозу синоптика, следует ожидать уже 10 января. Среднесуточная температура повысится до +7°C, что больше будет напоминать апрельские показатели. Ночью прогнозируется от +1°C до +6°C, а днем воздух прогреется до +6°C...+11°C.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в ближайшее время сильных морозов и снегопадов не ожидается. Также атмосферный фронт, который сейчас влияет на погоду в Великобритании, не достигнет территории Украины.

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