Уже 10 января среднесуточная температура повысится до +7°.

В Украине уже был апогей холода, а теперь украинцев ждет пик "весенней" аномалии. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил синоптик Виталий Пострагнь.

По его словам, пик холода в Украине наблюдался 5 января, когда температура опускалась до -8...-9 градусов.

А вот пик "весенней" аномалии, по прогнозу синоптика, ожидается уже завтра, 10 января. Среднесуточная температура повысится до +7 градусов и будет больше соответствовать средним многолетним значениям апреля. Температура ночью будет +1°...+6°, а днем воздух прогреется до +6°...+11°.

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В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорит, что сильных снегопадов и морозов в ближайшие дни не должно быть, а атмосферный фронт, который сейчас находится в Великобритании, до Украины не дойдет.

Атмоферный фронт в Великобритании - что известно

По данным Укргидрометцентра, в начале января Великобритания оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, вызванного холодными воздушными массами из северных широт.

Это привело к значительному похолоданию, интенсивным снегопадам и гололеду. Дожди при низких температурах быстро превращались в снег, который покрыл значительные территории страны. Из-за дождей и таяния снега возникли паводки по всей стране.

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