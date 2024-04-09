Именно благодаря антициклону в Украине наблюдается сухая и солнечная погода.

Во вторник, 10 апреля, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему ожидается сухая, теплая и солнечная погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Вторник в Украине будет сухим и теплым", - сообщила она.

Особенностью этого дня станут белые облака под названием Cumulus humilis. "Кучевые плоские или облака хорошей погоды", - рассказала синоптик.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня 10 апреля составит +21...+25 градусов.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, завтра также будет солнечно и тепло, а воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Погода в Украине -прогноз на неделю

На этой неделе украинцев ждет теплая, солнечная и преимущественно сухая погода. По данным Укргидрометцентра, до субботы, 13 апреля, осадков в Украине не предвидится.

Температура ночью будет +6°...+12°, а днем столбики термометров будут показывать +20°...+26°. Только в Карпатах будет свежее.

С четверга, 11 апреля, на западе и севере Украины ожидается снижение температуры до +17°...+22°.

Накануне выходных в большинстве областей Украины будет +15°...+20°. И только в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях столбики термометров покажут +20°...+25°.

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