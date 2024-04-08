Осадков во вторник не будет, вместо них - небольшая облачность.

Во вторник, 9 апреля, украинцев ждет роскошная весенняя погода. Воздух прогреется до комфортных +20°...+25°. Без осадков, вместо них ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 9 апреля ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +6°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+23°.

В Одессе 9 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, облачно с проясснениями.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +7°...+20°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.

Приметы погодыы 9 апреля

До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы. Если петух днем поет, то через два дня будут дожди.

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