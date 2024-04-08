Во вторник, 9 апреля, украинцев ждет роскошная весенняя погода. Воздух прогреется до комфортных +20°...+25°. Без осадков, вместо них ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +23°.
- В Тернополе 9 апреля ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +6°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+23°.
- В Одессе 9 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +23°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, облачно с проясснениями.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +7°...+20°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +25°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.
Приметы погодыы 9 апреля
До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы. Если петух днем поет, то через два дня будут дожди.