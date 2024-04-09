Осадков в Украине вплоть до 13 апреля не ожидается.

На этой неделе на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, которое обеспечит нам преимущественно солнечную погоду без осадков. Температурные показатели будут оставаться довольно высокими, по сравнению с климатической нормой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, до субботы, 13 апреля, в Украине будет без осадков.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью составит +6°...+12°, а днем столбики термометров будут показывать +20°...+26°. В четверг в западных и северных областях температура снизится до +17°...+22°. В Карпатах сегодня будет +12°...+17°, 10-11 апреля ночью +5°...+10°, а днем воздух будет прогреваться до +14°...+20°.

Видео дня

В пятницу, 12 апреля, температура ночью составит +7°...+13°, днем +15°...+20°. В южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью будет +10°...+15°, а днем столбики термометров покажут +20°...+25°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем по всей стране составит +20°...+25° и только в Карпатах столбики термометров покажут +12°...+17°.

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