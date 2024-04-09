На этой неделе на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, которое обеспечит нам преимущественно солнечную погоду без осадков. Температурные показатели будут оставаться довольно высокими, по сравнению с климатической нормой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, до субботы, 13 апреля, в Украине будет без осадков.
Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью составит +6°...+12°, а днем столбики термометров будут показывать +20°...+26°. В четверг в западных и северных областях температура снизится до +17°...+22°. В Карпатах сегодня будет +12°...+17°, 10-11 апреля ночью +5°...+10°, а днем воздух будет прогреваться до +14°...+20°.
В пятницу, 12 апреля, температура ночью составит +7°...+13°, днем +15°...+20°. В южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью будет +10°...+15°, а днем столбики термометров покажут +20°...+25°.
Погода в Украине - прогноз на сегодня
9 апреля в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем по всей стране составит +20°...+25° и только в Карпатах столбики термометров покажут +12°...+17°.