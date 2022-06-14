Видео с порноактрисой разлетелось уже по всему интернету.

Российская порноактриса Лола Тейлор записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что готова заняться с ним сексом, если он сдастся в войне.

В своем обращении Любовь Бушуева (настоящее имя Лолы Тейлор, - УНИАН) призвала бросить оружие именно Владимира Зеленского, хотя войну в Украине развязал Владимир Путин. Более того, порноактриса так и не сказала, кто именно напал на нашу страну.

"Мое обращение сейчас к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам. Потому что не нужна эта война никому, просто нужно сдаться, чтобы не страдали люди и все. И получишь секс со мной", – сказала Тейлор.

Напомним, ранее одиозный актер Панин признался, что не смог бы в России прямо сказать, что Путин - убийца.

Вас также могут заинтересовать новости: