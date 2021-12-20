Известный порноактер и режиссер фильмов для взрослых Рэнди Спирс поддержал популярную американскую певицу Билли Айлиш, заявившей о вреде порно.
Об этом пишет портал TMZ.
По мнению актера, порнографические изображения и фильмы слишком сложны для понимания детьми, поэтому их просмотр может иметь длительные негативные последствия.
Известно, что Рэнди Спирс ушел из порноиндустрии в 2015 году. Он снялся в 1,5 тысячах фильмах и выступил в качестве режиссера в более 30 проектов.
Читайте такжеВ корсете и чулках: Билли Айлиш показала новую серию откровенных фотоРанее сообщалось, как Билли Айлиш призналась, что с 11 лет начала смотреть порно:
"Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной".
Она уверена, что просмотр "оскорбительного" порно привел к проблемам в ее сексуальной жизни.