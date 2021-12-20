Певица призналась, что начала смотреть порно с 11 лет и жалеет об этом.

Известный порноактер и режиссер фильмов для взрослых Рэнди Спирс поддержал популярную американскую певицу Билли Айлиш, заявившей о вреде порно.

Об этом пишет портал TMZ.

По мнению актера, порнографические изображения и фильмы слишком сложны для понимания детьми, поэтому их просмотр может иметь длительные негативные последствия.

Известно, что Рэнди Спирс ушел из порноиндустрии в 2015 году. Он снялся в 1,5 тысячах фильмах и выступил в качестве режиссера в более 30 проектов.

Читайте такжеВ корсете и чулках: Билли Айлиш показала новую серию откровенных фотоРанее сообщалось, как Билли Айлиш призналась, что с 11 лет начала смотреть порно:

"Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной".

Она уверена, что просмотр "оскорбительного" порно привел к проблемам в ее сексуальной жизни.

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Автор: Виолетта Орлова