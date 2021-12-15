Это привело к ночным кошмарам.

Известная американская певица Билли Айлиш призналась, что в детстве просмотр порно вызвал у нее сонный паралич и кошмары.

Об этом она рассказала на SiriusXM, пишет TMZ.

Певица сообщила, что начала смотреть порно в возрасте 11 лет.

"Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной", - сказала она.

Читайте такжеУкраинский певец трогательно рассказал о покойном отце: "был моим лучшим другом"Она отметила, что порно "это позор".

Певица говорит, что просмотр "оскорбительного" порно привел к проблемам в ее сексуальной жизни.

"В первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" плохим вещам, потому что считала, что это должно привлекать", - отметила она.

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Автор: Виолетта Орлова