Он заявил, что не давал разрешения на публикацию этого интервью.

Недавно украинский артист Иво Бобул дал интервью журналистке Эмме Антонюк, в котором высказал свое мнение о современных женщинах. Девушка не согласила с ним, назвав это сексистским бредом. В результате Бобул встал и ушел.

Позже в комментарии kp.ua он заявил, что не давал права Антонюк публиковать это интервью, однако она сделала по-своему.

"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила на YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения. Это правило журналистики", - сказал Иво Бобул.

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История скандала с Иво Бобулом

Во время интервью он сказал, что женщины очень изменились. По его словам, большинство из них стали меркантильными. Они якобы требуют от мужчин того, что те не могут им дать.

"Женщины поменялись, стали меркантильными. Думают только о бабках, о "жить классно", о машинах. А где мужчины могут это взять? Не все могут быть банкирами и папиками", – сказал артист.

Также он упрекнул и саму журналистку в том, что в 32 года она не замужем и у нее нет детей, хотя, как считает Бобул, уже пора.

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