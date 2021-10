Что посмотреть на выходных: "Французский вестник", "Прошлой ночью в Сохо" и "Армия воров"

Новая прокатная неделя будет весьма богата на долгожданные новинки от авторитетных режиссеров. Так, с 28 октября в украинских кинотеатрах начнутся показы эксцентричной комедии "Французский вестник" от Уэса Андерсона, стильного мистического триллера "Прошлой ночью в Сохо" от Эдгара Райта и скандальной эротической драмы "Искушение" от Пола Верховена. Ценителей классики европейского кино порадует детективная драма Кшиштофа Кеслевского "Двойная жизнь Вероники", а Netflix выпустит экшн-хоррор "Армия воров", являющийся приквелом "Армии мертвецов" Зака Снайдера. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 28 октября

На этой неделе до украинских кинотеатров наконец доберется новинка от одного из ярчайших представителей современного американского независимого кино Уэса Андерсона – эксцентричная комедийная драма с неприлично длинным названием "Французский вестник" от "Либерти, Канзас ивнинг сан" / The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (США, 2021).

Фильмы Андерсона, среди которых наиболее известными широкой аудитории являются "Водная жизнь Стива Зиссу", "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт", традиционно отличаются яркой картинкой, обилием комичных и часто абсурдных ситуаций, а также потрясающим актерским составом. Из одного фильма режиссера в другой дружно кочуют Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Эдриен Броуди, Джейсон Шварцман, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Фрэнсис Макдорманд, Сирша Ронан, Леа Сеаду и другие. Есть здесь и несколько новых имен, среди которых – Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Бенисио дель Торо, Кристоф Вальц, Джеффри Райт и другие.

На этот раз события фильма, который сам Андерсон характеризует как оду журналистам, вращаются вокруг отделения американской газеты "Либерти, Канзас ивнинг сан", расположенной в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе в ХХ веке. Помимо этого, в фильме будет еще три сюжетные линии, связанные с публикациями в газете.

Мировая премьера "Французского вестника" состоялась на 74-м Каннском кинофестивале, где фильм получил преимущественно положительные отзывы критиков. Последний отметили, что фильм хоть и нельзя назвать лучшей работой Андерсона, он сохранил фирменный стиль режиссера и точно понравится его фанатам. Так, на IMDb у фильма оценка 7,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 74% свежести от критиков и 80% одобрения от зрителей, а на Metacritic – 75 баллов от киноэкспертов и оценка 8 из 10 от широкой аудитории.

УНИАН уже также посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями по ссылке.

Кроме того, в этот же день до кинотеатров доберется стильный мистический триллер "Прошлой ночью в Сохо" / Last Night in Soho (США, 2021) от режиссера Эдгара Райта. Британец сделал себе имя благодаря комедийным фильмам ужасов "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", которые он снял вместе с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в середине 2000-х. Позже Райт только укрепил свои позиции в мире большого кино, также сняв комедийные боевики "Скотт Пилигрим против всех" и "Малыш на драйве" и поработав над сценарием марвеловского "Человека-муравья". Потому не удивительно, что его новая работа привлекла к себе внимание киноманов еще на стадии разработки.

В центре сюжета этого запутанного триллера – молодая женщина Элоиза со страстью к дизайну одежды и странным шестым чувством, которая внезапно из наших дней переносится во времени в Лондон 1966 года и оказывается в теле культовой певицы ночного клуба той эпохи по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элоиза завязывает романтические отношения, однако вскоре она начинает понимать, что жизнь Сэнди в свингующих шестидесятых не так гламурна, как кажется, и после этого прошлое и настоящее начинают разваливаться с ужасающими последствиями.

Главные роли в фильмы сыграли две восходящие звезды Голливуда – Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Новые мутанты", "Ход королевы") и Томасин Маккензи ("Кролик Джоджо", "Король", "Хоббит: Битва пяти воинств"). Также в фильме снялись Мэтт Смит, в первую очередь известный по роли Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто", и братья-близнецы Оливер и Джеймс Фелпсы, известные по ролям старших братьев Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере.

Мировая премьера "Прошлой ночью в Сохо" состоялась 4 сентября 2021 года на Венецианском международном кинофестивале, где картина получила в целом положительные отзывы. Критики похвалили картину за атмосферу и стиль, однако указали на некоторые сюжетные провалы, излишнюю сумбурность и местами фальшивость. На данный момент на IMDb у фильма оценка 7,3 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 73% свежести, а на Metacritic – 66 балла из 100.

Еще одна громкая новинка недели – скандальная эротическая драма "Искушение" / Benedetta (Франция, Нидерланды, Бельгия, 2021) от легендарного Пола Верховена. Именно он в свое время снял такие знаковые фильмы, как "Робокоп", "Вспомнить все", "Основной инстинкт", "Шоугерлз", "Звездный десант" и "Она".

Картина, также известная под названием "Бенедетта", перенесет зрителя в XVII век в маленький монастырь в Тоскане. В центре сюжета – реально существовавшая католическая монахиня Бенедетта Карлини. Во снах она видит Иисуса в роли жениха, а наяву строит отношения с послушницей по имени Бартоломеа. Однажды на руках Бенедетты появляются стигматы, и в монастырь начинают стекаться паломники, готовые объявить ее святой. Весь фильм представляет собой сочетание двух сюжетных линий — истории любви двух девушек и возвышения Бенедетты в рамках католической иерархии. Впоследствии главную героиню привлекают к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом – протоколы этого процесса стали одним из важных источников информации для сценария фильма.

Главную роль в фильме сыграла франко-бельгийская актриса Виржини Эфира, снявшаяся и в предыдущем фильме Верховена "Она". Также в картине снялись легендарная Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Сердце ангела", "Дюна") и исполнитель роли Меровингена в фильмах из серии "Матрица" Ламбер Вильсон.

Премьера "Бенедетты" состоялась в июле 2021 года на Каннском кинофестивале, где картина получила смешанные отзывы критиков. В первую очередь, фильм Верховена похвалили за смелость в освещении столь щекотливой темы, эротизм и уместный юмор, но отметили, что излишняя смесь жанров сделали его несколько тяжеловатым для просмотра. На данный момент на IMDb у фильма оценка 6,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 85% свежести, а на Metacritic – 69 баллов из 100.

Кроме того, в избранных кинотеатрах еще с 27 октября начались показы классики мирового кинематографа – детективной драмы "Двойная жизнь Вероники" / La double vie de Véronique (Франция, Польша, Норвегия, 1991) от признанного мастера европейского кинематографа Кшиштофа Кеслевского. Выход картины приурочен к 30-летию картины и 80-летию со дня рождения ее режиссера. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Кшиштоф Кеслевский – выдающийся польский кинорежиссер и сценарист, создатель фильмов "Аматор", "Случай" и трилогии "Три цвета", обладатель "Серебряного медведя" Берлинале, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и номинант на премию "Оскар". Музыкальная мелодрама "Двойная жизнь Вероники" стала для режиссера первым международным проектом, снятым не только в Польше.

Сюжет ленты разворачивается вокруг двух очень похожих девушек с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, которая, имея хороший голос, начинает выступать на сцене. Во Франции живет другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить свое желание, и она с головой окунается в радости любви... Их обоих связывает нечто незримое: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продолжит ее жизнь...

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 1991 году, где работа была отмечена тремя наградами: За лучшую игру актрисы (Ирен Жакоб), от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и от экуменического жюри.

Картина входит в такие престижные рейтинги как "1001 фильм, который вы должны посмотреть за свою жизнь" и "500 лучших фильмов по версии журнала Empire". Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 83%, а на сайте Metacritic – 86 баллов.

Помимо этого, с 28 октября в украинских кинотеатрах стартуют показы хоррора "Пока мы спим" / While We Sleep (Украина, США, 2021) со скромным рейтингом 3,6 баллов на IMDb, экшн-триллера "ДезМатч" / Triggered (ЮАР, 2021) с оценкой 5,5 балла на IMDb и детективного триллера "Крик. Кровавая месть" / Initiation (США, 2020), который на самом деле никак не связан со знаменитой кинофраншизой.

Что нового онлайн с 28 октября

На Netflix, тем временем, 29 октября выйдет экшн-хоррор "Армия воров" / Army of Thieves (США, 2021), являющийся приквелом "Армии мертвецов" Зака Снайдера. События картины будут разворачиваться в самом начале зомби-эпидемии, а в центре сюжета окажется, пожалуй, один из самых харизматичных персонажей первого фильма – немецкий взломщик сейфов Людвиг Дитер в исполнении Маттиаса Швайгхефера. За шесть лет до событий "Армии мертвецов" он получит задание провернуть дерзкое ограбление, ведь с появлением первых зомби наличность по всему миру начинают перемещать в "безопасные места". А красть они намерены у того самого миллиардера Блая Танаки, который стал нанимателем в "Армии мертвецов".

Исполнитель главной роли Швайгхефер также выступил режиссером картины. Сам Зак Снайдер написал сценарий к фильму, а также стал вместе со своей женой Деборой его продюсером. Среди других актеров, задействованных в фильме, больше всего украинскому зрителю известна Натали Эммануэль – благодаря роли Миссандеи в телесериале "Игра престолов" и Рамзи в серии фильмов "Форсаж".

Кроме того, 27 октября Netflix выпустил мистический триллер "Под гипнозом" / Hypnotic (США, 2021) со звездой сериалов сервиса "Призраки дома на холме" и "Полуночная месса" Кейт Сигел. Картина расскажет о молодой женщине Дженн, которая, пытаясь разобраться с проблемами в личной жизни и в профессиональном плане, обращается за помощью к таинственному гипнотерапевту. Однако вместо того, чтобы получить помощь, она оказывается втянутой в смертельную игру разума.

На данный момент на IMDb у фильма оценка 6,4 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 80% свежести.

При этом неделя выдастся довольно скромной на сериальные новинки, ограничившись стартами новых сезонов популярных сериалов. Так, на CW 28 октября выйдет первый эпизод второго сезона сериала "Уокер" / Walker (США, 2021-), являющегося ремейком популярного сериала 90-х "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Правда, на этот раз бесстрашного рейнджера Корделла Уокера играет не легендарный Чак Норрис, а звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки. Стоит отметить, что первый сезон сериала получил весьма прохладные отзывы критиков, тем не менее, рейтинги он показал очень даже высокие.

Еще один камбек недели – ромком-сериал в формате антологии "Личная жизнь" / Love Life (США, 2020-) от HBO Max. По задумке сериала, каждый его сезон представляет собой своеобразный путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, пока протагонист наконец не обретает свою вторую половину. Так, каждый эпизод первого сезона посвящался отдельным романтическим отношениям девушки Дарби в исполнении Анны Кендрик. Во втором сезоне в центре повествования окажется парень Маркус в исполнении Уилльяма Джексона Харпера ("В лучшем месте", "Солнцестояние").

Также 31 октября BBC One выпустит первый эпизод тринадцатого сезона научно-фантастического телесериала "Доктор Кто" / Doctor Who, который будет состоять из шести серий и трех спецвыпусков. Главную роль в тринадцатом сезоне вновь сыграет Джоди Уиттакер, для которой этот сезон станет последним в роли Доктора. Также этот сезон станет последним для шоураннера Криса Чибнелла, работавшего над сериалом с 2018 года.

Уже известно, что у сериала будет продолжение уже с новым Доктором, хотя пока неизвестно, кому же достанется роль – продолжат ли создатели сериала экспериментировать, или же вернется к классическому канону. А вот что не может не радовать, так это возвращение в проект Рассела Т. Дэвиса, занимавший пост шоураннера с 2005 по 2009 годы. Именно он занимался перезапуском сериала в 2005 году, когда роли Доктора исполняли Кристофер Экклстон и Дэвид Теннант.

***

***

Напомним, с сентября в Украине вновь постепенно ужесточается карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а это затронуло и формат работы кинотеатров. На данный момент украинские кинотеатры имеют право выбрать, в каком формате они будут работать – полностью вакцинированный персонал и допуск зрителей с сертификатами вакцинации или же ограниченная заполняемость залов. В красной зоне кинотеатры могут работать только при выполнении первого условия.

