Стриминговая платформа Netflix продолжает подогревать интерес к своему зомби-фильму "Армии мертвецов".
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В сети появился новый постер, который призывает "всегда ставить мертвецов".
Отметим, что "Армия мертвецов" - это художественный фильм режиссёра Зака Снайдера в жанре боевика ужасов и фильма-ограбления по сценарию Шэя Хэттена, Джоби Гарольда и самого Снайдера.
Сценарий фильма основан на сюжете истории, сочинённой Заком Снайдером. Главные роли в фильме исполнят Дейв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Тео Росси, Крис Делиа и Хьюма Кьюреши.
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