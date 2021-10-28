Лесбийский секс, чума и религия: рецензия на фильм "Искушение" Пола Верховена

В украинский прокат вышла лента культового и одного из самых эпатажных режиссеров современности Пола Верховена "Искушение" (Benedetta). Рассказываем, стоит ли смотреть фильм о запретной любви во времена Средневековья.

Актеры: Вирджини Эфира (Бенедетта),Шарлотта Рэмплинг (Фелисита), Ламбер Вильсон (Нунцио), Дафна Патакия (Бартоломеа).

Оценка: 6 из 10

Создателю культового фильма "Основной инстинкт" удалось наделать шума своей новой драмой еще до ее выхода. Картина была представлена на Каннском кинофестивале и вызвала весьма неоднозначные отзывы критиков: одни ею восхищались, другие ругали ее за откровенный эротизм и освещение религиозных тем в совершенно неожиданном абсурдистском ключе. Даже скажем больше: в России драму, к примеру, запретили к показу, считая ее богохульнической.

Так стоит ли смотреть "Искушение" Пола Верховена – мастера эпатажа и сочетания абсолютно противоположных жанров и приемов?

Сразу оговорим: это кино с пометкой 18+, поэтому будьте готовы получить порцию эротики, откровенных сцен здесь вдоволь. И это не странно: еще в далеком 1992 году Верховен явил миру свой культовый триллер "Основной инстинкт", поразивший тогда зашоренных и выросших на советский фильмах украинцев и подаривший навсегда Шэрон Стоун статус искусительницы.

Конечно же, Верховен не был бы собой, не представь он в своем фильме соблазнительную блондинку с "изюминкой". В первую очередь героини лент культового режиссера – и Кэтрин (Шэрон Стоун), и Бенедетта (Вирджини Эфира) – не просто объекты обожания, они умны, хитры и непредсказуемы. И да, в "Основном инстинкте" тоже обыграна тема лесбийской любви. Что же она не дает покоя Полу?

Но лейсбийский лейтмотив в "Искушении" далеко не главный, хотя режиссер щедро приправил фильм такими эротическими сценами, не стесняясь использовать для воплощения своей задумки даже фигуру Девы Марии в качестве секс-игрушки для Бенедетты. В фильме на первый план выходит тема религии и веры и, конечно же, любви. Каждый посмотревший драму спрашивает себя: значит ли задумка Верховена, что такая любовь – не постыдна даже в те времена, что она не противоречит никоим образом вере человека. Но, конечно же, в первую очередь "Искушение" - антиклерикальное кино, развенчивающее святость церкви, показывающее религиозных фанатиков и их грехи.

Картина основана на реальной истории, описанной ранее в книге Джудит С. Браун "Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения" о монахине Бенедетте Карлини, настоятельнице монастыря Богородицы. Но, пожалуйста, не ожидайте от "Искушения" исторических изысканий. Это же Пол Верховен, ему это ни к чему!

Кроме того, драма в некоторых моментах перекликается с современностью: в ней речь идет о "черной смерти" - чуме, косившей людей, подобно коронавирусу в наши дни. Да, Верховену удалось передать атмосферу страха в обществе, которое боится заразиться опасной хворью.

Игра актеров в фильме "Искушение"

Пол Верховен позвал на главную роль в "Искушении" сыгравшую в его предыдущей ленте "Она" актрису Вирджини Эфиру и не прогадал. Она прекрасно справилась с ролью монахини-лесбиянки, которую едва ли не причислили к лику святых из-за ее якобы сверхспособностей. Главная героиня драмы – неоднозначный персонаж, до последнего сомневаешься, можно ли ей верить, действительно ли она так чиста в своей вере в Господа, что Иисус является к ней, дает подсказки и уберегает? А еще эта монахиня чертовски красива, настолько, что от нее сложно отвести взгляд.

Бартоломеа, запретная любовь Бенедетты в фильме, – на первый взгляд дурнушка, но нет. Ее чувственности можно позавидовать, она умеет любить, но насколько сильна ее любовь? Сумеет ли она не предать под давлением общества и папского посла?

Отметим и превосходную игру в драме исполнительницы роли Фелиситы, актрисы Шарлотты Рэмплинг. Она строга, иногда корыстна, часто бескомпромиссна. И, как сказал бы Станиславский: "Верю!". Каждая эмоция этой звезды отточена, каждое движение – профессиональное.

Фирменный юмор Пола Верховена

Юмор режиссера "Робокопа" и "Основного инстинкта" весьма своеобразен, его поймут лишь истинные почитатели таланта Верховена. Он чернейший и часто граничит с нигилизмом. И это делает его картины узнаваемыми, эпатажными и гротескными. Прибегая к таким приемам, Пол доказывает всему миру: для искусства не существует запретных тем, это всего лишь условности! Вспомним хотя бы фразу из "Искушения": "Святой отец, полагаю, вам лучше знать, как ведут себя проститутки".

И скажите, пожалуйста, чего вы ожидаете от человека, первым в истории пришедшим лично забрать награду "Золотая малина" в 1996 году как худший режиссер (за фильм "Шоугелз")? Конечно же, только самоиронии и черного юмора, не иначе.

Визуал фильма "Искушение"

Приглушенные тона и замкнутое пространство монастыря абсолютно не ограничивают размах режиссера. Все настолько концентрировано – чувства, ложь, любовь, вера – что не нужны вcпомогательные элементы: цвет, яркие наряды, громкая музыка. Да и зачем все это, когда в "Искушении" режиссер так очарован обнаженной натурой и женской грудью – вот что точно запоминает зритель. Эротические сцены достаточно детальные, ими можно насладиться в полной мере.

Красочно, но весьма неумело показаны сцены сражения Бенедетты с дьяволом-искусителем в разных обличиях. Это порой даже смешно и чем-то напоминает кадры из индийских фильмов.

А музыка в драме лишь подчеркивает чувственность в картине, она не отвлекает и, скажем прямо, не запоминается.

И напоследок: картина слишком затянута, постоянно возникает желание ускорить съемку, перемотать. Вместо растянутого 2-часового фильма его действие можно было с легкостью уместить в 1 ч 20 минут.

Ольга Робейко

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