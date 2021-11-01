Кто такой Людвиг Дитер и причем здесь зомби: рецензия на фильм "Армия воров"

В конце прошлой недели Netflix выпустил фильм-ограбление "Армия воров", который стал приквелом зомби-боевика Зака Снайдера "Армия мертвецов". На этот раз знаменитый режиссер был лишь автором идеи и продюсером, а вот постановкой фильма занялся актер Маттиас Швайгхефер, сыгравший в обоих фильмах немецкого взломщика сейфов Людвига Дитера. Что из этого вышло, читайте в обзоре УНИАН.

Вышедший в мае 2021 года на Netflix зомби-боевик "Армия мертвецов" (Army of the Dead) Зака Снайдера выдался не самым удачным. Возможно, из-за того, что от режиссера, сделавшего себе имя благодаря фильму ужасов о живых мертвецах "Рассвет мертвецов", ждали намного большего, а, возможно, потому что Снайдер наступил на те же грабли, которые попались ему при съемках той же "Лиги справедливости". Возможно, также где-то повлияло то, что такие фильмы все же лучше смотреть на большом экране с хорошим звуком, а не на стандартном домашнем ноутбуке.

Так или иначе, но на деле фильм с амбициозным актерским составом, громадным бюджетом на спецэффекты и весьма интересным бюджетом получился довольно сумбурным и затянутым. Некоторые эпизоды и обсасывание личных проблем героев совершенно не несли никакой ценности для основного сюжета, лишь растягивая фильм до 2,5 часов, а обилие slow motion и нелогичные повороты быстро начинали надоедать. Но картинка была красивая, тут не поспоришь.

Пожалуй, на фоне всего этого заметно выделялся один харизматичный персонаж – немецкий взломщик сейфов Людвиг Дитер в исполнении Маттиаса Швайгхефера. Его юмор и непосредственность вкупе с живой мимикой и оригинальным гардеробом порой так вовремя пробуждали зрителя, который уже начинал дремать или переключаться с экрана на посторонние дела.

Интересно, что о планах выпустить фильм "Армия мертвецов: приквел" было известно еще осенью 2020 года. Тогда эта новость прошла относительно незамеченной, однако, когда после выхода "Армии мертвецов" киноманы обратили внимание, что второй фильм будет посвящен именно Дитеру, многие вздохнули с облегчением. При этом одновременно и радовало, и настораживало, что режиссером выступит сам исполнитель роли взломщика, а Снайдер ограничится лишь авторством идеи и продюссированием картины. С одной стороны, доверие к Снайдеру после "Армии мертвецов" несколько пошатнулось, с другой стороны – и у Швайгхефера, который в свое время был признан одним из самых перспективных актеров Европы, не такой уж богатый режиссерский послужной список, по крайнее мере, для широкой аудитории. За последний десяток лет популярный немецкий актер снял на просторах родной страны несколько фильмов, преимущественно комедий. А, как известно, немецкий юмор – явление весьма специфическое. Теперь разберем, что же у Швайгхефера получилось в "Армией воров" (Army of Thieves).

Первое, на что хотелось бы обратить внимание – фильм вряд ли можно назвать полноценным приквелом, по крайней мере, в контексте зомби. Скорее, это сольный фильм об одном из героев. По факту, самих зомби в "Армии воров" практически нет. События картины разворачиваются за несколько лет до того знаменитого ограбления казино в Лас-Вегасе, а потому кровожадных монстров в Европе видят разве что по телевизору. Т.е. это точно не зомби-хоррор, а скорее комедийный фильм-афера, в духе популярных с десяток лет назад американских сериалов "Воздействие", "Живая мишень" или "Белый воротничок", где группа аферистов, каждый из которых обладает своими особыми умениями, вместе проворачивают какое-то дельце. Попутно влюбляясь, страдая и разочаровываясь.

В целом основная задача фильма – рассказать, как Людвиг Дитер (на самом деле это его псевдоним) из скучающего банковского клерка-неудачника превратился в одного из лучших взломщиков мира и что привело его в Америку. А еще – познакомить зрителя с легендарным "кольцом" сейфов Вагнера. Это, пожалуй, самая красивая и увлекательная часть фильма – то, как снят процесс вскрытия сейфов стало настоящим украшением. Да и наконец станет понятно, чем же Дитера так манил сейф Götterdämmerung из "Армии мертвецов".

И да, шуточки на тему непроизносимого немецкого языка в фильме тоже будут – куда ж без этого. В целом, юмор здесь довольно легкий и забавный, благодаря чему время довольно быстро пролетает. Плюс, во многом фильм выезжает з счет харизмы Дитера, хотя и другие персонажи фильма тоже довольно яркие, хотя и несколько шаблонные. Среди наиболее известных нашему зрителю имен в касте – Натали Эммануэль, ранее сыгравшая роль Миссандеи в телесериале "Игра престолов" и Рамзи в серии фильмов "Форсаж".

Возможно, где-то сюжет фильма был слишком простой и предсказуемый, но в целом "Армия воров" отлично справилась с задачей стать легким фильмом на вечер для поднятия настроения. И он выдался точно успешнее, чем "Армия мертвецов". К слову, рейтинги на киноагрегаторах говорят в пользу этого утверждения: на IMDb у него оценка 6,4 против 5,8 у своего предшественника, а на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков и 78% от зрителей.

Ну а что будет дальше? На днях Зак Снайдер подтвердил, что зомби-боевик "Армия мертвецов" помимо приквела получит еще и сиквел, который выйдет под названием "Планета мертвецов". Сюжет фильма пока еще держится в секрете, однако Снайдер допустил, что в продолжении может вернуться персонаж Людвига Дитера, который считался погибшим в "Армии мертвецов". В принципе, учитывая то, что по итогам "Армии воров" персонаж еще больше полюбился публике, это вполне реально.

***

Вы также можете узнать больше о других фильмах, вышедших на прошлой неделе.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter