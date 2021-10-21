Что посмотреть на выходных: историческая драма "Последняя дуэль", слэшер "Хэллоуин убивает" и неделя кинокритики

На этой неделе главной премьерой на больших экранах станет историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль". Также в кинотеатрах стартуют показы очередной части культового слэшера о маньяке в маске "Хэллоуин убивает", анимации "Семейка Аддамс 2", украинской комедии "Где деньги" и классики Федерико Феллини "Голос Луны". Киноманов же порадует Киевская неделя критики 2021. Онлайн, тем временем, станет доступен второй сезон подросткового хоррор-сериала "Ключи Локов". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 21 октября

После относительно спокойной в плане новых релизов прошлой кинопрокатной недели, 21 октября в украинских кинотеатрах появится сразу несколько новинок. Главной премьерой недели смело можно назвать новую историческую драму "Последняя дуэль" / The Last Duel (Великобритания, США, 2021) от живого классика Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", "Марсианин"). Картина с бюджетом 100 миллионов долларов, над сценарием которой среди прочих работали оскароносные Мэтт Деймон и Бэн Аффлек, поведает о последней в истории Франции юридически санкционированной дуэли и событиях, предшествующей ей.

Главные роли в фильме, помимо самих Деймона и Аффлека, сыграли Адам Драйвер ("Дом Gucci", "Аннет", "Брачная история", "Звездные войны") и Джоди Комер ("Убивая Еву", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Персонаж").

УНИАН уже успел посмотреть новинку и готов поделиться свежими впечатлениями, максимально без спойлеров. Подробнее читайте по ссылке.

Также на этой неделе в украинский прокат выходит очередная, не побоимся этого слова, ДВЕНАДЦАТАЯ часть культового слэшера о молчаливом маньяке в маске "Хэллоуин убивает" / Halloween Kills (США, 2021).

Напомним, первая часть истории от режиссера Джона Карпентера вышла в далеком 1978 году. Тогда в центре сюжета оказался убийца Майкл Майерс, совершивший побег из психиатрической лечебницы, куда его упекли после того, как в шестилетнем возрасте он убил старшую сестру. Кровожадный маньяк возвращается в родной город Хэддонфилд и начинает терроризировать местных подростков. Со временем фильм приобрел статус культового, заложив основы эталонного слэшера и породив целую серию продолжений.

При этом актриса Джейми Ли Кертис, прославившаяся благодаря первому "Хэллоуину" и сыгравшая еще в нескольких продолжениях, в фильме 2021 года вновь вернется к роли Лори Строуд – главной "соперницы" Майерса. Появятся в фильме и актер Ник Кастл, сыгравший первого маньяка в маске, и Кайл Ричардс, исполнившая роль девочки Линдси Уоллес в картине 1978 года.

События "Хэллоуин убивает" разворачиваются после хоррора 2018 года "Хэллоуин", являющегося прямым продолжением фильма 1978 года и игнорирующего события всех других сиквелов. Для тех, кто уже окончательно запутался и не хочет пересматривать все части, напомним. В фильме 2018 года, спустя 40 лет после кровавых событий в Хэддонфилде, Майерс вновь сбегает из лечебницы, чтобы провести финальную схватку с Лори Строуд, которая также ждала и готовилась к его возвращению. В конце фильма героям удалось победить убийцу, однако, судя по всему, он выжил. Опять. Так что впереди зрителей ждет еще одна схватка.

Еще один сиквел, который появится в кинотеатрах на этой неделе – приключенческая анимация "Семейка Аддамс 2" / The Addams Family 2 (США, Канада, 2021). На этой раз экстравагантное семейство нечисти решит разнообразить быт и наладить отношения между собой, отправившись в путешествие. Разумеется, с самого начала все пойдет наперекосяк.

Ну а те, кто все еще верит в силу украинской комедии, могут рискнуть и пойти на приключенческую комедию "Где деньги" / "Де гроші" (Украина, 2021). Режиссером и исполнителем главной роли в фильме стал Михаил Хома, он же Dzidzio. Помимо "долгоносика" Виктора Андриенко и вездесущего шоумена Юрий Горбунова, в фильме также сыграли такие уважаемые деятели украинского кино, как Ада Роговцева и Ахтем Сейтаблаев.

В центре сюжета фильма – пианист-авантюрист Миша, который устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста. Но он еще не знает, что вопрос "Где деньги" интересует не только его.

Киногурманов же на этой неделе порадуют ретроспективные показы классики Федерико Феллини "Голос луны" / La voce della luna (Италия, Франция, 1990). Притча в формате драмеди с Роберто Бениньи в главной роли расскажет историю лунатика Иво Сальвини, который любит гулять по ночам. Он оказывается в различных неподходящих местах, попадает в одно недоразумение за другим и наблюдает за разными людьми. Путешествие Сальвини становится метафорой всей человеческой жизни.

Также в течение недели киноманов будет радовать международный кинофестиваль "Киевская неделя критики – 2021", цель которого – познакомить украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. В программу фестиваля входят фильмы с лайн-апов главных мировых кинофестивалей этого года, а также ленты, имевшие значительное влияние на историю кинематографа или посвящены выдающимся деятелям киноискусства.

Например, на этой неделе кинокритики можно будет посмотреть подростковую драму "Бунтарь без причины" / Rebel Without a Cause (США, 1955) с Джеймсом Дином и Натали Вуд, мистический триллер "Донни Дарко" / Donnie Darko (США, 2001) с Джейком Джилленхолом, новый фильм Олега Сенцова, криминальную драму "Носорог" / "Носоріг" (Украина, Польша, Германия, 2021), отмеченную фестивальными наградами подростковую драму Екатерины Горностай "Стоп-Земля" (Украина, 2021), комедийную драму "Красная ракета" / Red Rocket (США, 2021) от студии A24 и многое другое. Также участники фестиваля смогут принять участие в профильных дискуссиях с участием кинокритиков, режиссеров и писателей.

Что нового онлайн с 21 октября

Среди сериальных новинок этой неделе – научно-фантастический проект "Вторжение" / Invasion (США, 2021) от Apple TV+, первые три эпизода которого станут доступны онлайн 22 октября. По сюжету сериала, на Землю вторгаются инопланетные захватчики в четырех стратегических точках – Северная Америка, Великобритания, Африка и Япония. В центре повествования окажутся несколько людей в разных частях мира, стремящихся выжить.

Режиссером проекта стал Саймон Кинберг, до этого писавший сценарии и продюссирующий целый ряд громких голливудских проектов. Среди них – франшизы "Три Икса", "Люди Икс", "Шерлок Холмс", "Мистер и Миссис Смит". Среди режиссерских работ Кинберга – "Люди Икс: Темный Феникс" и предстоящий "355".

Главную роль в сериале исполнил именитый новозеландский актер Сэм Нил (классический "Парк юрского периода", "Книга джунглей", "Пианино", а также сериалы "Острые козырьки" и "Тюдоры").

Также 22 октября Netflix выпустит анимационный комедийный сериал для взрослых "Корпорация "Заговор" / Inside Job (США, 2021), состоящий из 10 эпизодов. Действие сериала разворачивается в теневой правительственной организации Cognito, Inc. в США, где легко можно найти рептилоидов, живые психогрибы и других странных существ. Здесь каждая теория заговора реальна, а одна единственная женщина пытается скрыть деятельность организации от посторонних глаз. Но, разумеется, есть те, кто хотят разоблачить все секреты.

Роли персонажей сериала озвучили такие известные голливудские актеры, как Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки", "Интервью", "Иллюзия обмана 2"), Кристиан Слейтер ("Интервью с вампиром", "Настоящая любовь", "Нимфоманка"), Кларк Дьюк ("Пипец", "Машина времени в джакузи", "Новенькая") и другие.

Еще одна новинка недели от Netflix – просветительский сериал "Секс, любовь и все такое" / Sex, Love & goop (США, 2021), который на примере реальных супружеских пар призван рассказать, как с помощью близости укрепить семейные отношения. В качестве ведущей шоу, которое будет опубликовано 21 октября, выступит известная актриса Гвинет Пелтроу ("Влюбленный Шекспир", "Железный человек", "Мстители").

Кроме того, на этой неделе зрителей ждет возвращение нескольких популярных сериалов. Так, Netflix 22 октября выпустит все 10 эпизодов второго сезона хоррор-сериала "Ключи Локов" / Locke & Key (США, 2020-), снятого на основе одноименной серии комиксов Джо Хилла (сына короля ужасов Стивена Кинга, между прочим).

Сериал рассказывает о трех детях, которые после смерти отца вместе с матерью переезжают в старое родовое поместье. Вскоре герои обнаруживают, что в доме полно потайных дверей, и к ним можно отыскать магические ключи. Они также дают своим владельцам магические силы. Одновременно ключи пробуждают зловещие силы. Поскольку уже известно, что сериал продлен и на третий сезон, очевидно, что во втором сезоне финал будет открытым.

Ну а для любителей мыльных опер 22 октября на Netflix станет доступен четвертый сезон сериала "Династия" / Dynasty (США, 2017-), являющегося ремейком одноименного ТВ-шоу о вражде двух богатых семей, популярного в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Также 21 октября выйдет первый эпизод 9 сезона психологического детективного триллера "Черный список" / The Blacklist (США, 2013-), рассказывающего об опасном преступнике Рэймонде Реддингтоне, сотрудничающем с ФБР.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Напомним, с сентября в Украине вновь постепенно ужесточается карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а это затронуло и формат работы кинотеатров. На данный момент украинские кинотеатры имеют право выбрать, в каком формате они будут работать – полностью вакцинированный персонал и допуск зрителей с сертификатами вакцинации или же ограниченная заполняемость залов. В красной зоне кинотеатры могут работать только при выполнении первого условия.

Марина Григоренко

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