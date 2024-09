"Да Винчи", "Трансформеры: Начало" и "Хеллбой: Горбун": что в кино с 19 сентября

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинских кинотеатрах состоятся премьеры документального фильма "Да Винчи" о легендарном украинском военном Дмитрии Коцюбайло, анимационного фильма "Трансформеры: Начало" о зарождении извечного противостояния между Оптимусом Праймом и Мегатроном, очередного перезапуска экранизаций комикса о супергерое-полудемоне "Хеллбой: Горбун" и еще несколько достойных внимания новинок.

Киногурманов также порадуют ретроспективные показы комедийной драмы "За что мне это?" 1984 года, которая считается первым международным успехом культового Педро Альмодовара – обладателя премий "Оскар", "Золотой глобус", "Гойя", BAFTA и "Сезар", одного из самых узнаваемых испанских режиссеров, известного своим уникальным стилем создания контроверсионных комедий и драм на бытовые темы.

Между тем, онлайн на Netflix станет доступен хит нынешнего Международного кинофестиваля в Торонто "Его три дочери" с Элизабет Олсен, Наташей Лионне и Керри Кун в главных ролях.

Да Винчи

Da Vinci (Украина, 2024, документальный/военный)

Фильм расскажет историю выдающегося украинского воина и борца за свободу Дмитрия Коцюбайло, который пройдя все опасности революции на Майдане 18-летним юношей ушел на фронт защищать страну от россиян. За девять лет на войне Дмитрий стал легендарным командиром, который в своей смелости и самоотверженности служил примером для многих побратимов.

"Наш фильм имеет целью не только подробно рассказать историю жизни великого воина, но и исследовать эволюцию его становления, как патриота и защитника. Этой лентой мы попробуем дать ответы также на вопрос, что повлияло на формирование Да Винчи, и как молодому парню удалось создать одно из самых эффективных подразделений на фронте", – отмечают авторы фильма.

В фильме своими воспоминаниями о Да Винчи, который погиб в бою в марте 2023 года, поделились его родные, друзья и побратимы, а именно мама Оксана Коцюбайло, сестра Марьяна Коцюбайло, невеста и руководитель медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (2021-2024 гг.) Валерий Залужный, командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов и другие побратимы, которые воевали бок о бок с Дмитрием сначала во времена АТО, а затем и во время полномасштабного российского наступления.

Снял фильм украинский режиссер Владимир Сидько ("Венский кофе", "Миссия 200").

Трансформеры: Начало

Transformers One (США, 2024, фантастика/экшн/анимация)

Новая часть культовой истории расскажет о происхождении Кибертрона – родины автоботов и десептиконов, а также продемонстрирует истинное происхождение извечного противостояния между Оптимусом Праймом и Мегатроном.

В оригинальной версии главных героев озвучили такие голливудские звезды, как Крис Хемсворт ("Тор", "Фуриоза"), Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд"), Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Трудности перевода"), Лоренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик") и другие.

Режиссером мультфильма выступил Джош Кули ("История игрушек 4", также сценарист "Мысли наизнанку").

Мировая премьера фильма состоялась 13 сентября 2024 года и он получил положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Хеллбой: Горбун

Hellboy: The Crooked Man (США, Великобритания, Германия, 2024, ужасы/экшн)

События очередного перезапуска экранизаций культового комикса о супергерое-полудемоне происходят в 1950-х годах. Агент Хеллбой и его напарник из Бюро Паранормальных Исследований и Защиты возвращаются после срыва мистического ритуала, который мог стать началом вторжения монстров из других измерений в наш мир. Хотя миссия прошла удачно, по крайней мере, по стандартам Хеллбоя, герои попадают в автокатастрофу. Оказавшись в заброшенной деревне, они встречают Горбуна, который терроризирует местных жителей, собирает их души и подчиняет их себе.

На этот раз роль Хэллбоя досталась Джеку Кэси ("Дэдпул 2", "Убийца", сериал "Штамм"). Также в фильме сыграли Джефферсон Уайт ("Восстание штатов"), Аделин Рудольф (сериал "Ривердейл"), Лия Макнамара (сериал "Викинги") и другие.

Снял фильм Брайан Тейлор ("Адреналин", "Адреналин-2: Высокое напряжение", "Призрачный всадник: Дух мести").

Мировая премьера фильма состоялась еще в июне 2024 года и отзывы о нем довольно скромные. Так, на данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

За что мне это?

¿Qué he hecho YO para merecer esto!!! / What Have I Done to Deserve This? (Испания, 1984, комедия/драма)

Главная героиня картины – женщина по имени Глория. Ее безумная жизнь наполнена эксцентричными персонажами и событиями. Один из ее несовершеннолетних сыновей спит со взрослыми мужчинами, а другой – торгует наркотиками. Женщина постоянно находит приключения: жестокий муж-таксист, неблагодарная скупая свекровь, соседка секс-работница, которая платит Глории за то, чтобы та развлекала клиентов-эксгибиционистов. Случайный секс с незнакомцем, труп в квартире... За что ей это?

Фильм "За что мне это?" считается первым международным успехом Педро Альмодовара ("Параллельные матери", "Боль и слава", "Кожа, в которой я живу", "Разорванные объятия") – обладателя премий "Оскар", "Золотой глобус", "Гойя", BAFTA и "Сезар". Это один из самых узнаваемых испанских режиссеров, известный своим уникальным стилем создания контроверсионных комедий и драм на бытовые темы.

В картине сыграли звезды, которые стали "лицами" кинематографа Альмодовара: Кармен Маура ("Женщины на грани нервного срыва"), Чус Лампреаве ("Поговори с ней", "Разорванные объятия"), Анхель Де Андрес Лопес ("Женщины на грани нервного срыва"), Вероника Ворке ("Кика") и сам режиссер в камео-роли.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков и 81% от зрителей.

Талантливый мистер Пес

Runt (Австралия, 2024, семейный)

В центре сюжета – десятилетняя Энни и Пес, которые случайно встречаются в парке и сразу искренне проникаются симпатией друг к другу. Пес становится частью большой семьи, которая находится на пороге финансового кризиса. Они с девочкой должны приложить совместные усилия и спасти семейную ферму. Друзья отправляются в невероятное путешествие, которое приведет их из маленького австралийского городка на Мировой чемпионат собак в Лондоне. Во время соревнования Энни и Рант должны преодолеть многочисленные препятствия как на трассе, так и вне ее, и доказать, что с решимостью и любовью возможно все.

Одну из главных ролей в фильме сыграл австралийский актер Джай Кортни, известный по фильмам "Терминатор: Генезис", "Отряд самоубийц" и "Дивергент".

Между тем, в украинской озвучке "голос", а точнее "гав" Псу подарил знаменитый пес Патрон.

Лига миллионеров

Bad Genius (Канада, 2024, триллер)

Главная героиня фильма Линн – гений с чрезвычайными интеллектуальными способностями и сверхвысоким IQ. Благодаря этому ее с легкостью берут в элитный колледж Лос-Анджелеса, где учатся богатые мажоры. Ведь отсюда прямой путь в желанный Гарвард или любой другой престижный университет. Одна проблема – Линн из бедной семьи, и учится бесплатно среди детей богачей, для которых все покупается и продается, кроме баллов на финальном экзамене. Никто не хочет общаться с простой девушкой, поэтому, когда красавица Грейс из богатой семьи знакомит Линн со своим парнем – еще одним представителем золотой молодежи – и предлагает вместе разработать схему взлома системы экзаменов, чтобы заработать денег, девушка соглашается, потому что это открывает перед ней двери в высшую лигу. Первый легкий заработок кружит им головы, и тогда они решают повысить ставки и поставить дело на поток. К их проекту присоединяется все больше желающих, и бизнес неожиданно привлекает внимание...

Одну из ролей в фильме исполнил звезда Marvel Бенедикт Вонг (франшизы "Доктор Стрэндж", "Мстители", "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец").

Режиссером фильма выступил Дж.С. Ли, который до этого работал над сценариями к популярным сериалам "Как избежать наказания за убийство", "Утреннее шоу" и "С любовью, Виктор".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Невероятные приключения Гарольда Фрая

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry (Великобритания, 2023, драма)

Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию... пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много понимания и тепла, а параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полными надежд, великодушию и бесстрашию. Сам же Гарольд в этом своем путешествии к себе осознает, что получил второй шанс.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Отважные герои: Сила Шторма

Cosmicrew: Storm Force (Китай, 2023, приключения/семейный/анимация)

Этот анимационный фэнтези фильм рассказывает о команде отважных героев во главе с Синим тигром, которые спешат спасти мир от всех злодеев – обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.

Его три дочери

His Three Daughters (США, 2024, драма)

Три сестры воссоединяются в тесной нью-йоркской квартире, чтобы провести с больным отцом его последние дни. Эта встреча поднимает волну эмоций между тремя очень разными женщинами, которым очень трудно найти общий язык.

Главные роли в фильме исполнили Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), Элизабет Олсен (Ванда в киновселенной Marvel, сериал "Любовь и смерть") и Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы", сериал "Фарго").

Премьера фильма состоялась в сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто, где он получил положительные отзывы от критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), тогда как широкая аудитория дала ему 7,4 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Онлайн фильм станет доступен на Netflix с 20 сентября 2024 года.

