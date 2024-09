"Виды доброты", "Вооруженные песней" и "Не говори со злом": что в кино с 12 сентября

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет новый фильм уже культового греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Виды доброты" с его любимицей Эммой Стоун в главной роли.

Также на больших экранах можно будет посмотреть украинский документальный фильм "Вооруженные песней", напряженный триллер "Не говори со злом" с Джеймсом МакЭвоем, комедийный боевик "Игра киллера" с Дэйвом Батистой и еще несколько новинок.

Между тем, онлайн на Netflix станут доступны хитовый украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" и подростковая антиутопия "Уродина" с Джои Кинг в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Виды доброты

Kinds of Kindness (США, Великобритания, Греция, Ирландия, 2024, абсурдное/комедия/драма)

Менее чем через год после триумфа "Бедных-несчастных" с Эммой Стоун в главной роли, греческий режиссер Йоргос Лантимос, также снявший такие фильмы, как "Лобстер" (2015), "Убийство священного оленя" (2017) и "Фаворитка" (2018), возвращается с новым творением. Все с той же Стоун в главной роли.

Создатели фильма характеризуют его как "сказку-триптих". Картина состоит из трех слабо связанных друг с другом новелл. Первая – "Смерть Р.М.Ф." (The Death of R.M.F.) – рассказывает о человеке, который вырвался из власти своего начальника и пытается взять под контроль свою жизнь. Вторая – "Р.М.Ф. летает" (R.M.F. is Flying) – рассказывает о мужчине, который подозревает, что его жена, исчезнувшая много лет назад и внезапно вернувшаяся, на самом деле самозванка. Третья история – "Р.М.Ф. ест бутерброд" (R.M.F. Eats a Sandwich) – посвящена женщине, полной решимости найти особого человека, которому суждено было бы стать невероятным духовным лидером религиозного культа.

Связующим звеном между тремя историями являются актеры, исполняющие главные роли во всех них – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Круэлла", "Бедные-несчастные"), Джесси Племонс ("Власть пса", сериалы "Фарго", "Любовь и смерть"), Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Антихрист", "Бедные-несчастные"), Маргарет Куолли ("Однажды в Голливуде", "Бедные-несчастные", "Субстанция"), Хонг Чау ("Кит", "Меню"), Джо Элвин ("Фаворитка", "Две королевы") и Мамуду Ати ("Под водой", "Мир юрского периода: Господство"). Также в третьей новелле одну из главных ролей сыграла Хантер Шефер (сериал "Эйфория").

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 72% одобрения от критиков и лишь 48% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

В украинских кинотеатрах фильм будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Вооруженные песней

Soldiers of Song (Украина, США, 2024 документальный/военный/музыкальный)

Фильм рассказывает об известных украинских музыкантах, которые стали на защиту страны в 2022 году как военные, волонтеры или "послы" Украины в мире. В частности, в ленте задействованы Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы"), певица Светлана Тарабарова, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), музыкант Николай Серга, оперный певец Сергей Иванчук, Марко Галаневич ("ДахаБраха"), Василий Крячок (дирижер Львовской национальной филармонии), Саша Чемеров (The Gitas), Екатерина (Пташка) Полищук и скрипач Моисей Бондаренко.

Режиссером фильма стал американец Райан Смит, обладатель премии "Эмми" за документальный фильм "NFL 360: Кто, если не мы" об украинских игроках в американский футбол, которые присоединились к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Премьера фильма "Вооруженные песней" состоялась на престижном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, и он уже успел получить положительные отзывы.

"Смит дает зрителям быстрое представление о том, свидетелями чего стали украинцы и как это повлияло на их жизнь. "Вооруженные песней" освещают другую часть российско-украинской войны, которую обсуждают не так много СМИ. Это захватывающее понимание того, как музыка объединяет людей, особенно во время продолжающейся войны", – пишет в своем обзоре критик Дэвид Вангберг.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Не говори со злом

Speak No Evil (США, 2024, триллер/драма)

В центре сюжета фильма, который является ремейком одноименной датской ленты 2022 года, – две семьи, которые познакомились во время отдыха в Европе. Американцы Луиза и Бен вместе с дочерью соглашаются на предложение и едут в гости к новым приятелям. Британская пара Пэдди и Сиара радушно встречают их в своем загородном домике. Сначала эта встреча похожа на множество подобных посиделок, где вместе собираются старые знакомые. Но с каждой минутой атмосфера становится все более напряженной. В конце концов становится ясно, что уехать из этого места стоит немедленно. Но удастся ли убежать отсюда невредимыми – большой вопрос.

Главные роли в фильме сыграли Джеймс МакЭвой ("Сплит", "Атомная блондинка", "Транс", франшиза "Люди Икс"), Скут МакНейри ("Арго", "Исчезнувшая", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"), Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию 2049", "Терминатор: Фатум") и Эшлинг Франчози ("Соловей", "Последнее путешествие Деметры").

Снял фильм английский режиссер Джеймс Уоткинс ("Райское озеро", "Женщина в черном").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Игра киллера

The Killer's Game (США, 2024, комедия/боевик)

Главный герой фильма – один из лучших наемных убийц в мире Джо Флад. Смертельно больной, он решает уйти из жизни с размахом и назначает рекордную сумму за собственную голову. Однако когда киллеры уже отправились на охоту, Джо узнает, что его диагноз был нелепой ошибкой. Но кто теперь ему поверит? Чтобы спасти собственную жизнь и жизнь любимой, Джо должен дать отпор опасным "коллегам".

Фильм собрал в касте немало громких звезд боевиков. Главную роль сыграл бывший рестлер Дэйв Батиста (франшизы "Стражи галактики", "Дюна", фильмы "Стук в дверь", "Достать ножи 2"), также в фильме задействованы София Бутелла ("Мятежная луна", "Kingsman: Тайная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной"), Бен Кингсли ("Железный человек 3", "Список Шиндлера", "Дом из песка и тумана"), Терри Крюс ("Дэдпул 2"), Пом Клементьефф (франшизы "Миссия невыполнима" и "Стражи галактики"), Скотт Эдкинс ("Джон Уик 4") и другие.

Снял фильм бывший каскадер Джей Джей Перри ("Блэйд", "Сорвиголова", "Мачете убивает"), который как режиссер дебютировал в 2022 году с комедийным вампирским боевиком "Дневная смена".

Конец, с которого мы начинаем

The End We Start From (Великобритания, США, 2023, триллер/научная фантастика/драма)

События фильма происходят в Лондоне, полностью затопленном в результате затяжных штормов и ливней. Главная героиня – женщина на поздней стадии беременности, чей дом также затоплен, поэтому она вынуждена эвакуироваться в более безопасное место. Впрочем, оказывается, что проблема распространилась уже на всю Британию, вызывая общенациональный кризис с поставками продовольствия и жильем для людей, перемещенных в результате экологической катастрофы. Теперь задача героини – выжить самой и спасти своего ребенка.

Главную роль в фильме исполнила Джоди Комер ("Персонаж", "Последняя дуэль", "Байкеры", сериал "Убивая Еву"). Также в ленте задействованы Кэтрин Уотерстон ("Стив Джобс", "Фантастические твари и где они обитают", "Чужой: Завет"), Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Власть пса", сериал "Шерлок"), Марк Стронг ("Kingsman: Тайная служба", "Шазам!", "1917", "Круэлла"), Джоэл Фрай ("Круэлла", "Вчера", сериал "Наш флаг означает смерть") и другие.

Сняла фильм английский режиссер Магалия Белу ("Реквием", сериал "Длинная песня").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков и 62% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Большой манипулятор

Coup! (США, 2023, комедия/триллер)

На роскошную виллу неподалеку от Нью-Йорка прибывает новый повар. Состоятельный владелец искал для своей семьи особого шефа, который сможет выполнять все их прихоти, ведь в доме не едят мяса, и семья вообще против любого насилия. Начинается пандемия испанского гриппа 1918 года, и все жители поместья оказываются в изоляции. Запасы продуктов заканчиваются. Кто сможет прокормить людей, тот и главный! Вдруг выясняется, что повар не тот, за кого себя выдает. Путем хитрых манипуляций он настраивает слуг против хозяев поместья, чтобы совершить мятеж и захватить власть в свои руки.

Главные роли в фильме исполнили Питер Сарсгаард ("Морпехи", "Дитя тьмы", "Память"), Билли Магнуссен ("Алладин", "Взлет", "Дом у дороги"), Сара Гадон ("Дракула. Неизвестная история", "Враг", "Феррари") и другие.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Слепая ива, спящая женщина

Saules aveugles, femme endormie / Blind Willow, Sleeping Woman (Франция, Канада, Нидерланды, Люксембург, 2022, фантастика/драма/анимация)

Первая анимационная адаптация выдающегося японского писателя Харуки Мураками построена на шести его произведениях и является антологией. В основу легли "Супер Лягушка спасает Токио", "Именинница", "Каутсубури", "Заводная птица и женщины вторника", "UFO в Каширо" и "Слепая ива, спящая женщина". Самого Мураками очень радует результат – ему фильм понравился.

События разворачиваются в 2011 году в Токио. Несколько дней назад город пострадал от землетрясения и цунами. Женщина внезапно покидает своего мужа после того, как пять дней подряд беспрестанно смотрела репортажи о землетрясении. Ее беспомощный муж Комура берет недельный отпуск и отправляется на север, чтобы доставить двум молодым женщинам пакет, о содержимом которого он не догадывается. Его коллега, простой агент по взысканию долгов и странный отшельник, вернувшись домой однажды вечером, находит там двухметровую лягушку, которая просит его спасти Токио от неизбежного землетрясения.

Ленту создал продюсер таких арт-хитов как "Треугольник печали", "Портрет девушки в огне" и "Титан", композитор Пьер Фольд. Для него этот фильм стал полнометражным режиссерским дебютом, также он создал музыку для него.

Мировая премьера фильма состоялась на главном анимационном фестивале в Аннеси в 2022 году, где он получил награду жюри.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков и 80% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Моя причудливая семейка

My Freaky Family (Австралия, Ирландия, Германия, 2024, приключения/семейное/анимация)

На пороге своего тринадцатилетия Бетти Флад стоит перед выбором: быть человеком и нормальной, чего отчаянно хочет ее мать Анеска, или невероятно странной, как остальная ее семья. Когда Бетти узнает правду о своем магическом наследии, она поймет, что обычное, странное, волшебное и музыкальное – все это часть того, чтобы быть Бетти Флад.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Яремчук: Несравненный мир красоты

Yaremchuk: Matchless World of Beauty (Украина, 2024, документальный/музыка/байопик)

Эта документальная биографическая драма рассказывает о пути первой украинской музыкальной поп-звезды. Несмотря на все препятствия советской тоталитарной системы, Назарий Яремчук посвятил жизнь своей мечте – выступать для людей, даже рискуя жизнью. Фильм состоит из интервью с близкими Назария, эксклюзивных хроник и его личных дневников.

Снял фильм Артем Григорян, который до этого поставил документальный музыкальный фильм "Вечно танцующий человек" об украинском певце Дмитрии Монатике и документальную драму "Дальше" об украинских женщинах, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть родину, а также серию документальных фильмов "Эпизоды" о важных событиях в истории независимой Украины.

Премьера фильма состоялась на фестивале зрительского кино "Миколайчук OPEN" в июне 2024 года, где он закрывал событие. В прокат в Украине он выходил в августе 2024 года, установив рекорд – как самый кассовый документальный фильм в истории Украины со сборами почти 10 миллионов гривень (при бюджете 2,5 миллиона гривень). Меньше чем за месяц картину в кинотеатрах посмотрели 63 тысячи зрителей.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,8 из 10 баллов.

Широкой онлайн аудитории фильм стал доступен на Netflix с 11 сентября 2024 года.

Уродина

Uglies (США, 2024, антиутопия/научная фантастика/экшн)

События фильма, основанного на одноименной подростковой серии книг американского писателя-фантаста Скотта Вестерфельда, происходят в футуристическом антиутопическом мире с навязанными стандартами красоты. Девушка-подросток, которая ждет обязательной пластической операции, отправляется на поиски пропавшей подруги.

Главные роли в фильме исполнили Джои Кинг ("Скоростной поезд", франшиза "Будка поцелуев"), Кит Пауэрс ("Война завтрашнего дня", "Фиолет"), Бриенн Тджу (сериалы "Я – зомби", "Крик", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"), Чейз Стоукс (сериалы "Внешние отмели", "Очень странные дела") и Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Изобретая Анну").

Снял фильм американский режиссер McG ("Терминатор: Спасение придет", франшизы "Ангелы Чарли", "Нянька").

Фильм станет доступен на Netflix с 13 сентября 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2024 года – на этой неделе Netflix выпустит вторую часть четвертого сезона романтической комедии "Эмили в Париже".

Марина Григоренко