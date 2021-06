Что посмотреть на выходных: хитовый мюзикл "На высотах Нью-Йорка" и первый эпизод сериала "Локи"

Нынешняя неделя оказалась довольно скромной на премьеры в кинотеатрах. Среди новинок – мюзикл "На высотах Нью-Йорка" и мультфильм "Спирит: Дикий мустанг". Ну а киногурманов порадуют ретроспективные показы культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном. Зато в онлайне зрителей ждет долгожданный первый эпизод мини-сериала "Локи" об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона. Кроме того, на Netflix выйдет вторая часть первого сезона французского приключенческого сериала "Люпен" с Омаром Си. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 10 июня

Май выдался довольно насыщенным в плане киноновинок – в прокат вышли весьма успешные диснеевская «Круэлла» с Эммой Стоун, а также хорроры «Тихое место 2» и «Заклятие 3: По воле дьявола». Кроме того, до «больших экранов» наконец добралась украинская драма Натальи Ворожбит «Плохие дороги». И пока киноманы досматривают все то, что не успели посмотреть в прошлые недели, и ждут украинскую премьеру очередного «Форсажа» с 17 июня, нынешняя кинопрокатная неделя подготовила всего две киноновинки и одну ретроспективу.

Итак, с 10 июня в украинский прокат выйдет мюзикл «На высотах Нью-Йорка» / In the Heights (США, 2021), также проходящий под названием «На высоте мечты». Действие фильма происходит в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс. В центре сюжета сразу несколько персонажей, у каждого из которых есть свои мечты и, конечно же, своя любовная история.

Учитывая явный латиноамериканский акцент в касте, все песни и танцы, характерные для мюзиклов, обещают быть еще более жаркими. Танцевальную основу в нем составляют элементы хип-хопа и сальсы, так что уже этим он заметно отличается от классических фильмов-мюзиклов, которые все привыкли видеть на «больших экранах».

Стоит отметить, что фильм снят по мотивам весьма успешного бродвейского мюзикла «На высотах», ставшего лауреатом множества театральных и музыкальных премий, в том числе «Тони» и «Грэмми».

Фильм поставил американский режиссер Джон Чу, известный по работе над фильмами «Шаг вперед 2: Улицы», «Шаг вперед 3D», «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Иллюзия обмана 2» и «Безумно богатые азиаты».

Главную роль в фильме исполнил американский актер и певец Энтони Рамос, также игравший своего персонажа в более поздних постановках мюзикла на Бродвее – владельца небольшого магазинчика Уснави. Также в одной из ролей засветился режиссер оригинальной постановки «На высоте» Лин-Мануэль Миранда. Правда, если в первых спектаклях он сам играл роль Уснави, то в фильме ему достался другой персонаж. В целом же актерский состав фильма состоит из молодых актеров, до этого в основном задействованных в сериалах.

У фильма «На высотах Нью-Йока» на данный момент отличные отзывы – на IMDb у него рейтинг 6,8 из 10, на Rotten Tomatoes – 96% свежести от критиков, а на Metacritic – 82 балла из 100 с пометкой «всеобщее признание».

Еще одна новинка недели – мультфильм «Спирит: Дикий мустанг» / Spirit Untamed (США, 2021) в жанре компьютерная анимация от DreamWorks Animation. Это уже второй полнометражный фильм из одноименной франшизы о вольных диких лошадках Америки – его предшественник «Спирит: Душа прерий» вышел аж в 2002 году и собрал целую охапку всевозможных наград.

На этот раз в центре сюжета оказалась смелая и отважная девушка Лаки, которая не представляет и дня без приключений и больше всего мечтает найти свое место в мире. Переехав в маленький городок, она встречает дикого мустанга по имени Спирит и это меняет ее жизнь. Их ждет невероятное путешествие, которое подарит им удивительные открытия.

В США фильм вышел в прокат 4 июня, а потому у нас уже есть первые отзывы критиков. В основном «Спирит» получил средние и смешанные отзывы – на IMDb у него рейтинг 5,8 из 10 баллов, а на Metacritic – 48 баллов из 100. А вот на Rotten Tomatoes мнения критиков и аудитории разделились: если профессионалы оценили его лишь в 43% свежести, то публике фильм пришелся по душе – рейтинг 97%.

Киногурманов на этой неделе порадуют ретроспективные показы классики мирового кинематографа – драмы Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» / One Flew Over the Cuckoo's Nest (США, 1975). Это один из наиболее знаковых американских фильмов 70-х, занимающий 18-ю строчку в рейтинге «250 лучших фильмов на IMDB».

По сюжету фильма, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Так он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт. Роль МакМерфи – одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый «Оскар».

Любопытный факт: «Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической больнице, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Для того, чтобы вжиться в роли, актеры репетировали в больнице, общались и проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемок они почти поселились в отделении. Игра была настолько убедительной, что продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.

Картина вышла в 1975 году, быстро заняв свое место среди шедевров мировой киноклассики. Этот фильм – один из трех в истории премии «Оскар», которые получили «Большую пятерку» основных наград: за лучший фильм, режиссера, актера, актрису и сценарий.

Что нового онлайн с 10 июня

Безусловно, главной премьерой недели на стриминговых сервисах станет должгожданный первый эпизод мини-сериала «Локи» / Loki (США, 2021) об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона на Disney+. Он относится к четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel и напрямую связан с фильмами франшизы. Таким образом, в киностудии надеются лучше раскрыть полюбившихся многим второстепенных персонажей киновселенной, а также представить зрителям новых героев, которые появятся в дальнейших проектах.

По сюжету сериала, после того как Локи скрывается с тессерактом во время путешествия Мстителей в прошлое в фильме «Мстители: Финал» (2019), он попадает под контроль секретной организации «Управление временными изменениями». Оказывается, что в результате этого альтернативная версия Локи создала новую временную линию, и теперь харизматичному богу обмана предстоит разобраться со всеми временными парадоксами, которые образовались в результате этого.

Кресло сценариста занял Майкл Уолдрон, известный по работе над проектами «Сообщество» и «Рик и Морти», а режиссером первого сезона стала Кейт Херрон, ранее работавшая над сериалами «Сексуальное образование» и «Рассвет апокалипсиса».

Помимо Тома Хиддлстона в сериале сыграл Оуэн Уилсон («Полночь в Париже», «Отель «Гранд Будапешт», «Знакомство с родителями»), чей персонаж – влиятельный член «Управления временными изменениями» Мобиус М. Мобиус – впервые появится в киновселенной Marvel.

Напомним, это уже третий сериал в рамках киновселенной Marvel в подобном формате – в январе-феврале был показан сериал «Ванда/Вижен» с Элизабет Олсен и Полом Беттани, а в марте-апреле вышел «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стеном, по итогом которых зрителям представили каноническую Алую Ведьму и нового Капитана Америка.

Оба сериала получили восторженные отзывы среди критиков и зрителей, а также уже начали собирать первые награды – на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021, которая прошла в ночь с 16 на 17 мая, они в сумме получили шесть наград, победив во всех категориях, в которых они были номинированы. На «Локи» боссы Marvel возлагают не меньшие надежды.

Первый эпизоды мини-сериала «Локи» вышел 9 июня, и уже получил весьма положительные отзывы критиков. Так, на Rotten Tomatoes у него довольно высокий рейтинг 96% свежести от критиков, что соответствует 7,83 баллам из 10, и 97% одобрения от зрителей, или же 4,8 из 5. На Metacritic средневзвешенная оценка сериала составляет 73 из 100, что указывает на «преимущественно положительные отзывы», а на IMDb, где в первую очередь учитывается мнение зрительской аудитории, «Локи» получил высочайшую оценку 9,5 баллов из 10.

Не секрет, что благодаря своей харизме, изворотливый Локи в исполнении Тома Хиддлстона практически сразу стал одним из самых любимых среди зрителей персонажей киновселенной Marvel. Не побоимся заявить, что в трилогии «Тор» ему с легкостью удавалось затмить главного героя – бога грома в исполнении Криса Хемсворта. Потому не удивительно, что со временем киностудия решила посвятить герою отдельный проект.

По итогам первого эпизода критики отмечают, что Том Хиддлстон как всегда убедителен «в роли, которую он был рожден сыграть». Интересно, что в центре сюжета оказывается более ранняя версия Локи – та самая, которая была одним из главных антагонистов в фильме «Мстители» (2012). Задолго до того, как под влиянием различных обстоятельств Локи несколько раз поменял сторону и в конце концов героически погиб в борьбе с Таносом в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018). Потому весьма занятно будет наблюдать, как будет развиваться персонаж Локи на этот раз.

Еще один момент, за который хвалят «Локи» – актерский дуэт Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона. Marvel уже не в первый раз удачно подбирает пары персонажей – в предыдущем сериале киновселенной «Сокол и Зимний солдат» именно актерский дуэт Энтони Маки и Себастиана Стэна критики называли одной из сильных сторон. В случае с «Локи» критики также сразу выделили взаимоотношения между персонажами Хиддлстона и Уилсона как лучшие моменты сериала.

Кроме того, критики высоко оценили общую визуальную составляющую сериала, особо похвалив работу дизайнеров и операторов. В целом, по мнению рецензентов, проект получился непохожим на предыдущие работы в рамках киновселеной, и это также весьма похвально, по их мнению.

Netflix на этой неделе также решил не оставаться в тени, анонсировав на 11 июня выпуск второй части первого сезона приключенческого сериала «Люпен» / Lupin (Франция, 2021) с Омаром Си в главной роли.

Первые пять эпизодов сериала, основанного на знаменитой серии романов Мориса Леблана о харизматичном авантюристе Арсене Люпене, вышли в начале января 2021 года, и вскоре неожиданно для многих проект возглавил праздничные рейтинги просмотров на Netflix. Зрителям сериал очень понравился, и, к счастью, продолжения не пришлось ждать полтора года.

В центре сюжета – сын темнокожего мигранта Ассан Диоп в исполнении восхитительного Омара Си (его украинский зритель лучше всего помнит по хитовой комедии «1+1»). 25 лет назад его отца несправедливо обвинили в краже, что в конечном итоге привело к смерти мужчину. В наши дни Ассан участвует в краже колье французской королевы Марии-Антуанетты, принадлежащей богатой семье Пеллегрини. Именно их он винит в том, что произошло с отцом. Ну а вдохновение герой черпает у своего любимого персонажа Арсена Люпена. Попутно Ассан старается находить время для своего сына Рауля, который живет со своей матерью Клэр (Людивин Санье).

Напомним, первая часть сериала завершилась весьма интригующе – Ассан обнаружил пропажу своего сына, которого вероятно похитили, а одновременно героя разоблачил охотящийся на него полицейский Юсеф Гуэдира.

Марина Григоренко

