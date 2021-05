Что посмотреть на выходных: премьеры "Круэллы" и "Тихого места 2", спецвыпуск "Друзей" и кинофестиваль "Молодость"

Предстоящие выходные обещают быть невероятно насыщенными для киноманов. Во-первых, до "больших экранов" наконец доберутся новинка от Disney "Круэлла" с Эммой Стоун, вторая часть фильма ужасов "Тихое место" с Эмили Блант и Киллианом Мерфи и продолжение "Кролика Питера". Во-вторых, 29 мая в Киеве стартует едва ли не самый главный украинский кинофестиваль "Молодость". Во-третьих, стриминговые сервисы подготовили целую гору новинок – от долгожданного спецвыпуска культовых "Друзей" до продолжения сразу нескольких популярных сериалов от Netflix ("Метод Комински", "Люцифер" и "Рагнарек"). Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 27 мая

Главной кинопремьерой недели смело можно назвать диснеевскую криминальную комедию «Круэлла» / Cruella (США, 2021) с Эммой Стоун («Охотники на гангстеров», «Бердмэн», «Ла-Ла Лэнд», «Zомбилэнд») в главной роли.

Изначально премьера фильма была запланирована на декабрь 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на конец мая 2021 года. В Лос-Анджелесе Эмма Стоун представила фильм еще на прошлой неделе. По итогам премьерных показов критики довольно тепло приняли картину – на IMDb у нее оценка 8,6 баллов из 10 на основе 23 обзоров.

«Круэлла» является приквелом к популярным в 90-х диснеевским фильмам «101 далматинец» и «102 далматинца». Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов, когда молодой модельер Стервелла Де Виль в погоне за славой и признанием становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцами, пока в конце концов не превращается в безжалостную и ужасающую легенду. И, судя по кадрам из фильма, художники по костюмам здесь поработали на славу!

Помимо Эммы Стоун в фильме сыграли Эмма Томпсон («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Рок-волна», «Красавица и Чудовище»), Пол Уолтер Хаузер («В Филадельфии всегда солнечно», «Я, Тоня», «Черный клановец»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба», «Звездная пыль», «1917») и другие.

Режиссером картины выступил австралиец Крейг Гиллеспи, на счету которого такие громкие проекты, как «Я, Тоня», «Ларс и настоящая девушка», «Ночь страха» и «Мистер Вудсток».

Еще одна долгожданная новинка недели – фильм ужасов «Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II (США, 2020). Картина должна была выйти на экраны еще в марте 2020 года, однако в итоге премьера постоянно переносилась из-да пандемии.

События фильма разворачиваются практически сразу после событий первой части, где почти все жители планеты были истреблены кровожадными человекообразными монстрами, реагирующими на звук. Теперь главной героине в исполнении Эмили Блант («Петля времени», «Грань будущего», «Девушка в поезде»), оставшейся с тремя детьми после гибели мужа, предстоит найти новое место жительства в постапокалиптическом мире. На пути им повстречаются другие выжившие люди и доселе неизвестные кровожадные монстры.

Также одну из главных ролей в картине исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи, а за режиссуру, как и в первой части, отвечал актер и режиссер Джон Красински (по совместительству супруг Эмили Блант).

Отметим, первый фильм «Тихое место», вышедший весной 2018 года, получил высокие оценки критиков, которые похвалили актерскую игру, сценарий, режиссуру, звуковое оформление и общую напряженность. Западные критики уже успели посмотреть и вторую часть, которая также получила в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у фильма «Тихое место 2» рейтинг 7,7 из 10 на основе более 550 отзывов, а на Rotten Tomatoes – 92% свежести на основе 101 ревью.

Замкнет тройку отложенных премьер комедия «Кролик Питер 2: Побег в город» / Peter Rabbit 2: The Runaway (Великобритания, Австралия, США, 2020), который также должен был выйти в прокат еще прошлой весной. Зрителей ждет продолжение истории маленького и непоседливого (а порой весьма вредного) кролика по имени Питер. Когда крольчатам наконец удается найти общий язык с владельцем участка Томасом и его новоиспеченной возлюбленной Бестрис, непоседливый Питер внезапно решает, что спокойная и размеренная жизнь за городом ему совсем не по нраву. В итоге зверек отправляется на поиски приключений в большой город, а члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, едут вслед за ним, чтобы вернуть его домой.

К своим ролям в фильме вернулись Донал Глисон («Гарри Поттер и Дары Смерти», «Голгофа», «Ex Machina», «Звездные войны») и Роуз Бирн («Пекло», «Девичник в Вегасе», «Люди Икс», «Шпион»).

Фильм уже успел получить отзывы критиков: на IMDb у него оценка 6,3 из 10, а на Rotten Tomatoes – 75% свежести.

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет фантастический боевик «Звездный рубеж» / Cosmic Sin (США, 2021) с Брюсом Уиллисом («Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Город грехов») и Фрэнком Грилло («Первый мститель: Зимний солдат», «Boss Level», «Миллиарды») в главных ролях.

События фильма разворачиваются в 2524 году, когда на Земле и колонизированной космической периферии правит некий Альянс. На отдаленной планете Илора земляне сталкиваются с инопланетной цивилизацией, намерения которой расценены как враждебные. Не разобравшись полностью с причинами появления инопланетян, военные готовят упреждающий удар. Во главе группы космических десантников встают генерал Ирон Рейл и отставной генерал Джеймс Форд. В прошлом генерала Форда – геноцид и подавление восстаний против Альянса. В распоряжении десантников оружие массового поражения «кварковая бомба», и в кратчайшие сроки им необходимо принять решение о ее применении.

В США фильм вышел в прокат еще в марте 2021 года, и уже успел получить негативные реакции критиков, посчитавших его довольно скучным – на IMDb у него рейтинг 2,5 из 10. На Rotten Tomatoes критики оценили картину в 3% свежести, тогда как аудитории «Звездный рубеж» зашел намного лучше – 76%. Учитывая такой разброс в реакциях критиков и аудитории, возможно, фильму и стоит дать шанс, впрочем, чего-либо особенного мы вам от него ждать все же не советуем.

Также в программе кинотеатров на этой неделе – фильм ужасов «Изгнание» / The Banishing (Великобритания, 2020). События картины разворачиваются в Англии 1930-х годов. Священник вместе с женой и дочерью переезжает на новое место службы в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей. Ходят легенды, что поместье Борли – самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле. Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.

Картина получила средние отзывы критиков: на IMDb у нее рейтинг 4,5 из 10, а на Rotten Tomatoes – 61% свежести от критиков и 33% от зрительской аудитории.

Ну а для юных кинозрителей на этой неделе стартуют показы приключенческого фэнтези «Сэм: Песочный эльф» / Four Kids and It (Великобритания, 2020). В центре сюжета – волшебный эльф Сэм, обладающий способностью исполнять любые желания. Четверо детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: розовый вертолет, способность взбираться на любые скалы, летать и даже стать поп-звездой и кумиром миллионов. Но вскоре становится ясно, что на магические способности эльфа рассчитывают и те, чьи планы гораздо более зловещие.

Создатели фильма умудрились заполучить на второстепенные роли и озвучку персонажей немало британских знаменитостей, среди которых легендарный Майкл Кейн, а также звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мэтью Гуд и стендап-комик Рассел Брэнд.

В мировой прокат фильм вышел еще в прошлом году. На IMDb у него отзывы 5,1 из 10, а на Rotten Tomatoes – 49% свежести. Критики охарактеризовали фильм как довольно неплохой для семейного просмотра, где есть несколько ярких моментов и персонажей, однако посетовали на отсутствие глубины и желания пересматривать его еще раз.

Кроме того, у киноманов есть возможность посмотреть фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели. Среди них – украинская драма о Донбассе «Плохие дороги» от режиссера Натальи Ворожбит и новый фильма короля криминальной комедии Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Что нового онлайн с 27 мая

Едва ли не больше всего на этой неделе внимание «домашних» кинозрителей будет приковано к спецвыпуску легендарного сериала «Друзья»– Friends: The Reunion (США, 2021), который выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 27 мая. На этом ситкоме, выходившем с 1994-2004 годы, выросло не одно поколение, и он по праву обрел статус культового.

На протяжении 10 сезонов повествование вращалось вокруг шести друзей: избалованной «папенькиной дочки» Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон); чистюли-повара Моники Геллер (Кортни Кокс); комплексующего остряка, офисного работника Чендлера Бинга (Мэттью Перри); помешанного на сексе и еде, простоватого, ждущего «своей» роли актёра Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан); разведенного палеонтолога Росса Геллера (Дэвид Швиммер); хиппующей массажистки и певицы Фиби Буффе (Лиза Кудроу). За это время они строили карьеру и личную жизнь, постоянно попадая в комичные ситуации и порождая целую гору шуток.

Когда в конце 2019 года стало известно, что HBO Max выпустит спецвыпуск сериала, его многочисленные фанаты не на шутку оживились. Впрочем, ближе к выходу эпизода, когда был опубликован первый трейлер, стало известно, что он не будет продолжением сериала и не покажет, как сложилась дальнейшая судьба героев, на что многие рассчитывали. Взамен фанатам покажут ток-шоу с обсуждением знаковых сцен сериала при участии съемочной группы, включая шестерку актеров, исполнивших главные роли. Также в шоу примут участие немало звездных гостей, среди которых Леди Гага, Джастин Бибер и Кит Харингтон.

В то же время один из главных конкурентов HBO Max – стриминговый сервис Netflix – 28 мая выпустит новые сезоны сразу нескольких нашумевших сериалов.

В частности, зрителей ждет третий (и завершающий) сезон комедийного сериала «Метод Комински» / The Kominsky Method (США, 2018-2020) с Майклом Дугласом в главной роли. Сериал рассказывает о Сэнди Комински – актере, который много лет назад добился успеха в Голливуде, а теперь преподает актерское мастерство. В процессе этого описываются отношения героя с его дочерью, помогающее ему управлять школой актерского мастерства, его лучшим другом и агентом, а также новой потенциальной возлюбленной.

Также 28 мая сервис выпустит вторую часть 5 сезона популярного сериала «Люцифер» / Lucifer (США, 2016-), состоящую из восьми эпизодов. История о повелителе Ада, оставившем свои обязанности и отправившемся пожить человеческой жизнью в современном Лос-Анджелесе, попутно подрабатывая детективом, успела обзавестись внушительной армией фанатов, во многом благодаря харизме (и роскошному телу) исполнителя главной роли Тома Эллиса. Настолько, что после того, как телеканал Fox, изначально выпускающий сериал, решил закрыть его после третьего сезона, в Интернете развернулась настоящая кампания с призывами вернуть «Люцифера» на экраны. В итоге Netflix выкупил права на него, и заказал еще три сезона – шестой должен стать завершающим.

Еще одно сериальное продолжение от Netflix – скандинавский фэнтезийный проект «Рагнарек» / Ragnarok (Дания, Норвегия, 2020-). Да-да, они не только депрессивные детективы о маньяках-извращенцах снимают. Хотя ладно, визуально «Рагнарек» все же выдержан в характерном мрачном стиле с холодными (и божественно красивыми) персонажами. Сюжет сериала основан на скандинавской мифологии, однако действие перенесено в наши дни в городок Эдда в Западной Норвегии, находящийся на грани экологической катастрофы. Замкнутый подросток Магне внезапно узнает, что он является воплощением бога Тора. Вскоре он сталкивается с могущественной семьей Йотул, прообразами которых являются мифические великаны-етуны. Вероятно, во втором сезоне зрителей ждет продолжение этого конфликта, а также более глубокое раскрытие персонажа младшего брата главного героя – Лорица, о чьем сходстве с богом обмана Локи серьезно заговорили лишь в конце первого сезона.

Кроме того, Netflix каждую неделю стабильно выпускает фильмы, выпушенные другими киностудиями в прошлые годы. В частности, с начала текущей недели там доступен нашумевший британский военный фильм Сэма Мендеса «1917» (Великобритания, США, 2019), события которого происходят на фоне переломного момента в Первой мировой войне. Сюжет вращается вокруг двух британских солдат, Уилле Скофилде (Джордж Маккей) и Томе Блейке (Дин-Чарльз Чапман), которым поручено доставить важное послание об отмене запланированного наступления. Во второстепенных ролях снялись Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клэр Дюбюрк, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

Фильм завоевал всеобщее признание критиков и собрал в мировом прокате 384,9 млн долларов при бюджете 95 млн долларов. На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм получил 10 номинаций, в итоге победив в трех из них.

Кинофестиваль «Молодость» (Киев, 29 мая – 6 июня 2021 года)

29 мая в Киеве стартует едва ли не главный кинофестиваль Украины – «Молодость». В этом году он будет юбилейным – уже 50-м по счету. В течение девяти дней – до 6 июня – киноманов будут знакомить с последними тенденциями в современно кинематографе, лучшие из которых поборются за главные призы фестиваля.

Кроме того, зрителей ждет целый ряд специальных показов. В частности, откроется фестиваль ретроспективным показом фильма-победителя «Молодости» 1979 года «Вавилон XX». В программе «Фестиваль фестивалей» покажут фильмы-участники официальных селекций и призеры главных фестивальных игроков мира – Канн, Берлина, Локарно, Карловых Вар и других, в программе «Украинские премьеры» – самые новые независимые и экспериментальные украинские фильмы, которые были сняты в течение года, а в программе «Столетие» – классику мирового кинематографа, приуроченную к юбилеям выдающихся режиссеров.

Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться всевозможные тематические лекции, обсуждения и мастер-классы, а также встречи со съемочными группами представленных фильмов.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter