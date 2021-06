Что посмотреть на выходных: продолжение "Заклятия", музыкальный бунт под The Smiths и эротические короткометражки

Если прошлая кинопрокатная неделя подарила зрителям сразу несколько громких премьер, то нынешняя оказалась куда скромнее – среди новинок новый ужастик из серии "Заклятие" с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном, криминальный триллер "Ангел мести" с Руби Роуз и Морганом Фрименом, а также музыкальная комедия о юных меломанах, очень огорчившихся из-за распада группы The Smiths. Также на этой недели киноманов ждет подборка эротических короткометражек. Кроме того, онлайн выйдет экранизация романа Стивена Кинга "История Лизи", постапокалиптический сериал "Сладкоежка" и второй сезон сериала "Почему женщины убивают". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 3 июня

В минувший четверг в украинский кинопрокат вышли сразу две долгожданные новинки – диснеевская криминальная комедия «Круэлла» с Эммой Стоун и продолжение хоррора «Тихое место 2» с Эмили Блант и Киллианом Мерфи. Оба фильма получили положительные отзывы от критиков, и наша редакция, также уже посмотревшая их в кинотеатрах, с ними согласна – обе картины стоят того, чтобы их посмотреть на «большом экране». Так что поспешите, если еще не успели. Наш отзыв на «Круэллу» можно почитать по ссылке.

Кроме того, до кинотеатров добралась комедия «Кролик Питер 2: Побег в город». Подробнее со всеми новинками прошлой недели можно ознакомиться по ссылке. Ну а мы перейдем к премьерам 3 мая.

Одной из самых интригующих новинок недели можно назвать фильм ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It (США, 2021). Вообще, киновселенная «Заклятие» производства New Line Cinema уже насчитывает с десяток фильмов, и, судя по всему, останавливаться на этом киностудия не планирует. Одна только серия «Заклятие» насчитывает три фильма, самый свежий из которых украинские зрители как раз и смогут посмотреть на большом экране на этой неделе. А ведь есть еще «Проклятье Аннабель», «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей»!

Все фильмы франшизы объединяет тематика столкновения героев с призраками и прочими сверхъестественными силами. В нескольких фильмах главными героями являются америкаснкие исследователи паранормальных явлений, супруги Эд и Лоррейн Уоррен, у которых, к слову, есть реальные прототипы. Их роли исполняют Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Хранители», «Фарго», «Аквамен») и Вера Фармига («Мальчик в полосатой пижаме», «Мотель Бейтс», «Годзилла 2: Король монстров»).

На этот раз герои примут участие в реально существующем судебном процессе над Арни Шайенном Джонсоном. Это первое известное судебное дело в США, где защита пыталась доказать невиновность на основании заявления подсудимого о одержимости демонами и отрицании личной ответственности за преступление.

В целом, фильм вряд ли сможет подарить мировому кинематографу что-то новое, однако, судя по трейлеру, получилось довольно пугающе и зрелищно, как и подобает всем фильмам из серии «Заклятие». Не зря же она является самой кассовой хоррор-франшизой, опередив даже «Пилу» и «Оно».

К слову, на IMDb у фильма рейтинг 7 баллов из 10 на основе почти 2 тысяч отзывов, а на Rotten Tomatoes - 66% свежести от критиков.

Также на этой неделе выходит криминальный триллер «Ангел мести» / Vanquish (США, 2021) с боевой красоткой Руби Роуз («Обитель зла: Последняя глава», «Три икса: Мировое господство», «Джон Уик 2») и легендарным Морганом Фрименом («Шофер мисс Дэйзи», «Побег из Шоушенка», «Семь»).

В центре сюжета – бывший российский наркокурьер Виктория, которая пытается оставить свое темное прошлое позади. Однако ее планам мешает отставной полицейский, который заставляет женщину выполнять его приказы, удерживая ее дочь в заложниках. Теперь Виктория должна уничтожить ряд жестоких гангстеров или она никогда больше не увидит своего ребенка.

Согласитесь, сюжет звучит довольно банально, однако наличие Фримена и режиссера Джорджа Галло вселяет определенный оптимизм. Его последняя картина «Афера по-голливудски» (2020), в которой также одну из ролей сыграл Фримен, получилась довольно неплохой. Также Галло был сценаристом первых «Плохих парней».

С другой стороны, критики приняли фильм более чем прохладно – на IMDb у него 2,7 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 5% свежести от критиков и 11% от зрителей.

Меломанов на этой неделе порадует комедия «Магазинные воришки всего мира» / Shoplifters of the World (США, 2021). В центре сюжета – четверо друзей из американского Денвера, которые очень расстроились из-за внезапного распада культовой британской инди-рок группы The Smiths летом 1987 года. По этому случаю они решают закатить безумную вечеринку, в то время как один парень захватывает местную радиостанцию и заставляет диджея / фаната хэви-метала всю ночь ставить песни The Smiths.

Сюжет фильма в значительной степени основан на инциденте 1988 года, когда восемнадцатилетний парень почти осуществил план по захвату радиостанции в Денвере.

Фильм вышел в американский прокат в марте 2021 года, получив при это средние отзывы – 5,3 балла из 10 на IMDb и 45% свежести от критиков против 71% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Те же, кто понимает тонкий французский юмор, смогут посмотреть на большом кинотеатре комедию «Коп на драйве» / 30 jours max (Франция, 2020) от режиссера Тарека Будали, исполнившего также главную роль в фильме. Он является членом известной во Франции комической труппы La Bande à Fifi, а кинозрители могли видеть его в таких фильмах, как «Superнянь» и «Женись на мне, чувак».

В центре сюжета картины – довольно трусливый и неуклюжий молодой полицейский Райан. Его врач по ошибке сообщает ему, что он болен и ему осталось жить всего 30 дней. Райан думает, что ему больше нечего терять, и решает рискнуть. Он хочет стать героем в своем полицейском участке и таким образом произвести впечатление на свою симпатичную коллегу Стефани, а потому идет на огромный риск, чтобы задержать крупного торговца наркотиками. На IMDb фильм получил рейтинг 5 из 10.

Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах покажут подборку эротических короткометражек Best Erotic Shorts 3, в которую вошли лучшие пикантные ролики производства США, Франции, Германии, Испании, Мексики, Нидерландов, Аргентины и Швейцарии, выпущенные за последний год.

Что нового онлайн с 3 июня

На этой неделе зрителей ждет сразу несколько интересных сериальных проектов. В частности, Apple TV+ попытается сделать практические невозможное – выпустить достойную адаптацию романа Стивена Кинга. Произведения «короля ужасов» экранизируют в огромных количествах уже не первый десяток лет, однако в последнее время в большинстве случаев получается как-то не очень. На этот раз взялись за роман «История Лизи» / Lisey’s Story (США, 2021), в центре которого – вдова известного писателя. Женщина не может смириться со смертью мужа, параллельно пытаясь уберечь его творческое наследие от жаждущих сенсаций литературоведов. Параллельно в ее жизни начинают происходить необъяснимые мрачные события, открывающие ужасающие секреты из прошлого мужа.

Сериал «История Лизи» собрал потрясающий актерский состав – главная роль досталась Джулианне Мур («Ганнибал», «Большой Лебовски», «Kingsman: Золотое кольцо»), а ее мужа сыграл Клайв Оуэн («Близость», «Город грехов», «Не пойман – не вор»). Также в сериале снялись Джоан Аллен («Никсон», «Плезантвиль», «Дневник памяти»), Дэйн Дехаан («Место под соснами», «Убей своих любимых», «Валериан и город тысячи планет») и Сон Кан (франшиза «Форсаж», «Неудержимый»).

Первый эпизод сериала выйдет 4 июня на Apple TV+.

Netflix на этой неделе тоже не будет сидеть без дела – крупнейший стриминговый сервис мира 4 июня выпустит экранизацию комикса от Vertigo / DC Comics «Сладкоежка» / Sweet Tooth (США, 2021), повествующий о постапокалиптическом мире, где внезапно начинают рождаться гибриды людей и животных. В центре сюжета – полумальчик-полуолень Гас, который пытается спастись от тех, кто решает истребить «детей-гибридов», попутно разгадав тайну, почему они родились именно такими.

Продюсерами сериала выступили Роберт Дауни-младший и его супруга Сьюзан Дауни, а сценаристом и режиссером – Джим Микл («В тени Луны», «Мы такие, какие есть»).

Также 4 июня на Netflix выйдет второй сезон драматического сериала «Как же хорошо…» / Feel Good (Великобритания, 2020). В центре сюжета – стендап-комик Мэй Мартин, играющая саму себя. Она пытается наладить отношения со своей новой подругой-лесбиянкой по имени Джордж, параллельно отбиваясь от осуждающей ее родни и друзей, а также ведя неравную войну с алкогольной и наркотической зависимостями. К слову, одну из ролей в фильме сыграла Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби Буффе в культовом ситкоме «Друзья», спецвыпуск которого вышел на прошлой неделе (наш обзор можно почитать по ссылке).

3 июня Netflix также выпустит японский двухсерийный аниме-фильм Sailor Moon Eternal: The Movie (2021), основанный на культовой манге «Сейлор Мун» Наоко Такеучи. Фильм служит прямым продолжением аниме-сериала «Сейлор Мун Кристалл». По сюжету, когда тьма окутывает Землю после полного солнечного затмения, разбросанные по всему свету Стражи должны воссоединиться, чтобы вернуть миру свет.

Любителей котиков Netflix на этих выходных порадует нидерландским документальным фильмом Kitty Love: An Homage to Cats, смонтированным из забавных видео из жизни четвероногих пушистиков, а тех, кто хочет посмотреть что-то посерьезнее – документальным фильмом Breaking Boundaries: The Science of Our Planet с участием легендарного британского натуралиста Дэвида Аттенборо. Вместе с ученым Йоханом Рокстремом он исследует коллапс биоразнообразия на Земле и то, каким образом этот кризис все еще можно предотвратить.

Кроме того, 3 июня Paramount+ выпустит первый эпизод второго сезона сериала в жанре черная комедия «Почему женщины убивают» / Why Women Kill (США, 2019). Первый сезон сериала рассказывал о трех женщинах, которые в разное время живут в одном и том же особняке в Пасадине (штат Калифорния) и сталкиваются с супружеской неверностью. Главные роли достались Люси Лью, Джиннифер Гудвин и Александре Даддарио. Впрочем, сериал снят в жанре антологии, а потому во втором сезоне будут совершенно другие герои в исполнении новых актеров. На этот раз главные роли исполнили Элисон Толман («Фарго», «Касл Рок», «Сумеречная зона»), Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»), Лана Паррия («Однажды в сказке»), Мэттью Даддарио («Сумеречные охотники») и другие.

