Что посмотреть на выходных: роуд-муви о Донбассе «Плохие дороги» и мелодрама о «женской» любви с Кейт Уинслет

На этой неделе украинские прокатчики продолжат поставлять в кинотеатры все то, что пришлось снять с показов в марте-апреле из-за локдауна. В частности, до кинотеатров наконец доберутся украинская драма Натальи Ворожбит «Плохие дороги», анимационный фильм «Пончары» и ЛГБТ-мелодрама «Аммонит» с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан. Тем же, кто по какой-то причине еще не посмотрел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», настоятельно рекомендуем наверстать упущенное. Ну а на Netflix наконец выпустят «Армию мертвецов» Зака Снайдера. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

В Украине официально не осталось городов «красной» зоны, а это значит, что киноманы всей страны теперь могут свободно приобщаться к любимому зрелищу – теперь у них появится возможность как досмотреть то, что должно было выйти в прокат еще месяц-два назад, а также добраться до долгожданных новинок. К счастью, мировая киноиндустрия к лету начинает постепенно приходить в себя после затяжного коронавирусного кризиса. Тем временем стриминговые сервисы в набравшей небывалых оборотов войне за зрителя также не сидят без дела.

Что нового в кинотеатрах с 20 мая

Пожалуй, главная новинка недели – драма украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» / «Погані дороги» (Украина, 2020), заслужившая одобрение как критиков, так и зрителей во время предварительных фестивальных показов. В копилке роуд-муви о Донбассе уже несколько престижных наград, включая приз Венецианского кинофестиваля 2020 в категории «Международная неделя критики». При этом на IMDb фильм получил довольно высокую оценку 7,3 балла из 10.

Картина, которая изначально должна была выйти в широкий прокат с 1 апреля, состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Все истории, описанные в фильмы, объединены темой дорог, а в их основу легли документальные истории, записанные на востоке Украины.

К слову, ранее драматург и режиссер Наталья Ворожбит рассказала в интервью УНИАН, как снимали кинокартину «Плохие дороги», почему фильма вообще могло не быть, и «отпустила» ли ее тема войны на Донбассе после того, как был смонтирован последний кадр.

Отметим, для Ворожбит фильм «Плохие дороги» стал дебютной режиссерской работой в «большом кино». До этого она много работала в театре и на телевидении. Среди ее самых знаковых проектов – сценарий к украинскому сериалу «Поймать Кайдаша» и основание «Театра Переселенца», в котором переселенцы с Донбасса рассказывают реальные истории своей жизни.

Еще одна запоздавшая новинка недели – анимационный фильм «Пончары: Глобальное закругление» / Extinct (США, 2021). Фильм от создателей «Симпсонов» должен был выйти в украинский кинопрокат еще 18 марта, однако столичный локдаун спутал все планы. Впрочем, реакции критиков на мультфильм уже есть – на IMDb он получил довольно неплохую оценку 6,9 баллов из 10.

Режиссером фильма выступил номинант на премию «Оскар» Дэвид Силверман («Симпсоны в кино», «Корпорация монстров», сериал «Симпсоны»), а за сценарий картины отвечали Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк и Роб ЛаЗебник, которые также работали над «Симпсонами», за что были удостоены нескольких премий Emmy.

В центре сюжета картины – весьма забавные создания под названием Пончары, представляющие из себя что-то среднее между пончиками и хомячками. Когда двоих из них вдруг затягивает петля времени, и из родного 1835 года они перемещаются в современный Шанхай, выясняется, что в будущем Пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Героям предстоит изменить ход истории, и для этого они отправятся в путешествие по всем эпохам, в ходе которого встретят немало знаковых личностей – от Чарльза Дарвина до Стива Джобса.

К слову, в украинской озвучке двух главных персонажей – брата и сестру Эда и Оп – озвучат Елена Кравец и Александр Педан.

Также до украинских кинотеатров наконец доберется ЛГБТ-мелодрама «Аммонит» / Ammonite (Великобритания, 2020) с Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Стив Джобс», «Дивергент») и Сиршей Ронан («Искупление», «Леди Берд», «Маленькие женщины», «Две королевы») в главных ролях, которая вышла в международный прокат еще осенью прошлого года.

Фильм основывается на истории британского палеонтолога-любителя Мэри Эннинг, которая оставила свой след в истории благодаря целому ряду открытий в области морской фауны юрского периода. Однако фильм «Аммонит» в первую очередь сосредоточится не на научной деятельности героини, а на ее непростой любовной истории.

Действие фильма происходит в середине 19 века. Не получившая должного признания при жизни Мэри Эннинг становится сиделкой при молодой жительнице Лондона, прототипом которой стала британский геолог Шарлотт Мерчисон. Вскоре между женщинами возникает роман.

«Аммонит» был отобран в одну из программ отмененного Каннского кинофестиваля 2020 года, и его премьера в итоге состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре, а позже он был показан в рамках других кинофестивалей и вышел в широкий прокат. Тогда фильм получил преимущественно положительные отзывы (на IMDb у него оценка 6,5, а на Rotten Tomatoes 69% свежести). Одновременно он получил приличную долю критики за перекручивание истории, поскольку никаких достоверных подтверждений любовных отношений Эннинг с женщинами нет. Что интересно, дальние родственники героини по-разному восприняли фильм – кто-то поддержал идею, а кто-то нет.

Кроме того, на этой неделе выходит биографический боевик «Полный нокдаун» / American Fighter (США, 2019), который расскажет историю молодого парня, который ради спасения больной матери открывает для себя мир подпольных боев. Фильм получил средний рейтинг – на IMDb у него оценка 5 баллов из 10.

Еще одна новинка недели – криминальная драма «Позволь ему уйти» / Let Him Go (США, 2020), также проходящий под названием «Кровные узы». Главные роль в фильме исполнили обладатель многочисленных наград, актер и режиссер Кевин Костнер («Неприкасаемые», «Телохранитель», «Танцующий с волками») и Дайан Лейн («Судья Дредд», «Чаплин», «Человек из стали»). Они исполнили роли супругов, недавно потерявших сына. Вскоре им приходится оставить свое ранчо в Монтане и отправиться в Дакоту, чтобы спасти своего внука – единственного оставшегося в живых родного человека. Фильм получил в целом положительные отзывы: на IMDb у него оценка 6,7, а на Rotten Tomatoes – 83% свежести.

Также на этой неделе в кинотеатрах покажут музыкальную драму «Коробка» / Deo bakseu (Южная Корея, 2021). В центре сюжета – уличный музыкант, который знакомится с музыкальным продюсером, и вскоре вдвоем они отправляются в путешествие, которое перевернет их жизни. Главную роль в фильме исполнил участник популярной K-pop группы EXO Пак Чханель. Интересно, что на IMDb у фильма высочайший рейтинг 9,7 баллов из 10 на основе более 2,6 тысяч рецензий – вероятно, юные фанаты корейского попа подсуетились.

Для юных кинозрителей на «больших экранах» покажут анимационный фэнтези «Академия магии» / The Academy of Magic (США, 2020). По сюжету, в свое 16-летие главная героиня узнает, что она обладает магическими способностями. Поэтому новый учебный год она должна провести в настоящий Академии магии. Там ее ждут новые интересные друзья и множество увлекательных приключений. Однако совсем скоро она понимает, что школа скрывает много темных секретов.

Ну а киногурманов порадуют ретроспективные показы фильма великого Федерико Феллини «Маменькины сынки» / I vitelloni (Италия, 1953), в свое время получивший «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. В фильме показана история пяти молодых людей, родившихся в небольшом приморском городке, где они и провели детство и юность. Повзрослев, они называют себя «маменькины сынки», поскольку, несмотря на огромное желание уехать, они не могут покинуть родной город, так как здесь живут все их родные.

Кроме того, в кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели. Если вы по каким-то причинам все еще не посмотрели новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли «Гнев человеческий» / Wrath of Man (Великобритания, США, 2021) – очень рекомендуем вам это сделать. Фанаты творчества короля криминальной комедии точно оценят эту работу – здесь и харизматичные персонажи, и стильная картинка, и оригинальный юмор, и, разумеется, зрелищные перестрелки. Ну а 53-летний Стейтем доказывает, что он все также хорош и в отличной форме.

Отметим также, что «Гнев человеческий» за первый уик-энд (13-16 мая) собрал почти 13,5 млн грн и привлек рекордную аудиторию в 111 840 зрителей, таким образом возглавив украинский прокат. Это лучший показатель первой четырехдневки с момента открытия кинотеатров после первого локдауна летом 2020 года.

Также в кинотеатре «Жовтень» продолжатся показы фильмов из программы «Она создает кино» в рамках фестиваля «Французская весна» и пройдет несколько ретроспективных сеансов, в том числе покажут культовую комедию Пьера Паоло Пазолини «Декамерон» / Il Decamerone (Италия, Франция, ФРГ, 1971) и «Малхолланд Драйв» / Mulholland Drive (США, 2001) Дэвида Линча.

Что нового онлайн с 20 мая

По сравнению с прошлой неделей, когда Netflix вывалил просто огромную пачку фильмов предыдущих лет, на этой неделе ситуация с новыми релизами оказалась чуть скромнее. Однако кое-что интересное здесь все же есть.

Во-первых, Netflix со второй попытки выпустит онлайн новый хоррор-боевик «Армия мертвецов» / Army of the Dead (США, 2021) от Зака Снайдера («300 спартанцев», «Рассвет мертвецов», «Хранители», «Запрещенный прием», «Лига справедливости Зака Снайдера»).

Фильм расскажет о группе наемников, которые устраивают ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби. Главную роль в фильме исполнил Дейв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики» в киновселенной Marvel).

Изначально сообщалось, что фильм выйдет 14 мая, однако позже оказалось, что речь шла только о прокате в США, тогда как на Netflix его сместили на неделю позже, то есть на 21 мая. На IMDb фильм уже получил довольно высокий рейтинг 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 75% свежести от критиков и 80% свежести от зрителей.

Кроме того, 22 мая на Netflix станет доступна комедия «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» / Jay and Silent Bob Reboot (США, 2019), являющаяся седьмым фильмом в культовой вымышленной вселенной View Askewniverse. Режиссером и сценаристом, а также исполнителей одной из главных ролей традиционно выступил Кевин Смит.

Ну а меломанов Netflix порадует документалкой / камерным концертом британского исполнителя Сэма Смита – Sam Smith: Love Goes – Live at Abbey Road Studios (Великобритания, 2020). За свою карьеру харизматичный музыкант успел получить множество престижных наград, включая «Грэмми» и BRIT Awards, а также «Оскар» за песню «Writing’s on the Wall», являющуюся саундтреком к фильму бондианы «007: Спектр».

20 мая Netflix также выпустит документальный фильм Hating Peter Tatchell (Великобритания, 2021), посвященный британскому ЛГБТ-активисту Питеру Тэтчеллу. Помимо борьбы за справа секс-меньшинств по всему миру, Тэтчелл также известен благодаря антиимпериалистическим, антивоенным, антиклерикальным, экологическим выступлениям и борьбе за права животных. Интервьюировать Тэтчелла в фильме будет легендарный британский актер и открытый гей сэр Иэн Маккеллен («Властелин колец», «Люди Икс», «Макбет», «Грешники»).

Кроме того, 21 мая на Amazon Prime Video выйдет сериал-антология «Солос» / Solos (США, 2021) в жанре научной фантастики. В каждом эпизоде, состоящем из 30-минутного монолога одного из актеров, исследуются человеческие взаимоотношения через призму личности. Проекту удалось собрать впечатляющий актерский состав: Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион»), Хелен Миррен («Калигула», «Хичкок», «Королева»), Энн Хэтэуэй («Отверженные», «Горбатая гора», «Интерстеллар»), Энтони Маки (Сокол / Капитан Америка в киновселенной Marvel, «Опасная роль Джин Сиберг», «Банкир», «Черное зеркало»), Николь Бехари («Стыд», «Номер 42», «Черное зеркало»), Узо Адуба («Оранжевый – хит сезона»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Бывшая с того света», «Евровидение: История огненной саги») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты», «Торчвуд»). За режиссуру среди прочих отвечали Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «50 оттенков серого») и Зак Брафф («Клиника», «Тед Лассо»).

Тем временем Hulu выпустит анимационный кукольный сериал «М.О.Д.О.К.» / M.O.D.O.K. (США, 2021) о довольно странном суперзлодее из комиксовой вселенной Marvel – M.O.D.O.K.а, что расшифровывается как Мобильный Организм Для Организации Катастроф. Персонаж появлялся во многих комиксах издательства Marvel на протяжении четырех десятилетий и был одним из главных врагов Мстителей, сейчас же пришло время вывести его на экраны. Создатели отмечают, что сериал ориентирован на взрослую аудиторию.

