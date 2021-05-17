В ночь с 16 на 17 мая в Голливуде прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2021.
Из-за карантина не все победители смогли лично получить награды. Но это не помешало им присоединиться по видеосвязи. Также стоит отметить, что церемония вручения премии в сфере телешоу состоится в ночь с 17 на 18 мая.
Кто получил премию в сфере кино и сериалов:
Лучшая роль в кино - Чедвик Боузман "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучшая песня - Edge of Great "Джули и призраки"
Лучший испуг - Виктория Педретти "Призраки поместья Блай"
Лучший злодей - Кэтрин Хан "Ванда/Вижн"
Comedic Genius - Саша Барон Коэн
Лучший дуэт - "Сокол и Зимний солдат" (Сокол (Энтони Маки) и Зимний солдат (Себастиан Стэн))
Лучший бой - "Ванда/Вижн"
Лучшая комедийная роль - Лесли Джонс "Поездка в Америку 2"
Лучший поцелуй - Чейз Стоукс и Мэделин Клайн "Внешние отмели"
MTV Generation - Скарлетт Йоханссон
Прорыв года - Редже-Жан Пейдж "Бриджертоны"
Лучшая роль в сериале - Элизабет Олсен "Ванда/Вижн"
Лучший герой - Энтони Маки "Сокол и Зимний солдат"
Лучший сериал - "Ванда/Вижн"
Лучший фильм - "Всем парням: С любовью…"
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