Церемония вручения премии прошла ночью.

В ночь с 16 на 17 мая в Голливуде прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2021.

Из-за карантина не все победители смогли лично получить награды. Но это не помешало им присоединиться по видеосвязи. Также стоит отметить, что церемония вручения премии в сфере телешоу состоится в ночь с 17 на 18 мая.

Кто получил премию в сфере кино и сериалов:

Лучшая роль в кино - Чедвик Боузман "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая песня - Edge of Great "Джули и призраки"

Лучший испуг - Виктория Педретти "Призраки поместья Блай"

Лучший злодей - Кэтрин Хан "Ванда/Вижн"

Comedic Genius - Саша Барон Коэн

Лучший дуэт - "Сокол и Зимний солдат" (Сокол (Энтони Маки) и Зимний солдат (Себастиан Стэн))

Лучший бой - "Ванда/Вижн"

Лучшая комедийная роль - Лесли Джонс "Поездка в Америку 2"

Лучший поцелуй - Чейз Стоукс и Мэделин Клайн "Внешние отмели"

MTV Generation - Скарлетт Йоханссон

Прорыв года - Редже-Жан Пейдж "Бриджертоны"

Лучшая роль в сериале - Элизабет Олсен "Ванда/Вижн"

Лучший герой - Энтони Маки "Сокол и Зимний солдат"

Лучший сериал - "Ванда/Вижн"

Лучший фильм - "Всем парням: С любовью…"

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Автор: Диана Могилевич