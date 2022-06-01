1 июня отмечается Международный день родителей - теплый семейный праздник.

1 июня в мире отмечается Международный день родителей - теплый семейный праздник, посвященный самым важным людям в нашей жизни. В эту дату стоит позвонить своим родителям, поздравить с праздником и поблагодарить за всё хорошее, что они для нас сделали. Провести этот день с мамой и отцом - план на день.

1 июня также празднуется День защиты детей, поэтому родители тоже не оставляют своих детей без внимания.

Всемирный день родителей: история праздника

День родителей - довольно молодой праздник. Он был учрежден на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2012 года. Этот семейный праздник установили, чтобы напомнить людям о важности хороших отношений с родителями и благодарности им.

Поздравления с Днем родителей в стихах и прозе

Говорят, родителей не выбирают,

Ну а я бы выбрала своих.

Даже не могу себе представить,

Как бы я жила без них двоих.

И сейчас, теперь уже большая,

Предков я по-прежнему люблю.

За тепло родительского дома

Маму с папой я благодарю.

***

С Всемирным днем родителей

Примите поздравления,

Желаю вам успехов,

Огромного терпения.

Пусть миссия большая

Вам дарит позитив

И пусть вам открывает

Немало перспектив.

***

Нет родителей важней.

Лучше всех они друзей.

И поддержат, и помогут,

И развеют все тревоги,

Слова нужные найдут.

В жизни создадут уют,

И тепло, любовь подарят,

На защиту грудью станут.

И дорогу дадут в жизнь.

За родителей держись!

Их люби и помогай

И почаще навещай.

***

Спасибо вам, родители родные,

За то, что жизнь однажды подарили,

За все ваши деяния благие,

За то, что добродетель мне привили!

Вы лучшие родители на свете,

Ведь вы всегда со мной, день ото дня!

От сердца говорю слова все эти,

Спасибо вам еще раз за меня!

***

Быть родителем непросто —

Столько разных дел, забот.

Каждый кроха в ходе роста

Заморочки создаёт.

Вам терпения желаю

И счастливых, добрых дней,

Пусть семья только крепчает

С появлением детей!

***

Родители-хранители,

Бесценные, любимые,

Сегодня день родителей,

Таких незаменимых.

Вас горячо поздравим,

И крепко расцелуем,

Здоровья пожелаем,

И счастья наколдуем.

***

Быть родителями трудно,

Беспокойно, тяжело,

Но и весело, нескучно,

Дети — наших душ тепло.

Будьте с ними терпеливы,

Детство — лучшая пора!

Пусть опорой будет в жизни

Им всегда во всем семья!

***

Дорогие наши мама и папа! Родители — люди, подобные богам, потому что подобно богам они даруют жизнь. Они учат, воспитывают и любят так, как не любит никто другой. Желаю вам крепкой, как гранит, любви и долгих лет счастливой жизни! С днем родителей!

***

Поздравляю со Всемирным днём родителей и желаю растить своё чадо в любви и заботе, в мире и достатке. Пусть ребёнок будет послушным и жизнерадостным, пусть каждый день родительских хлопот приносит удовольствие и много-много счастливых улыбок!

***

Поздравляю со Всемирным днём родителей. Желаю всегда быть на одной волне с ребёнком, желаю, чтобы в семье был мир и гармония, желаю, чтобы родители крепко любили чадо и в любом вопросе помогали найти ему верный ответ, желаю, чтобы ребёнок искренне вас ценил и наполнял ваши сердца счастьем.

***

Стать родителями — это посвятить свою жизнь детям, отдать им себя без остатка. Быть родителем — значит получить бесценный дар от Бога. Желаем всем родителям в этот день, чтобы их дети помнили и заботились о них, делились ласковыми объятиями и тёплыми словами!

С Днем родителей 2022: картинки и открытки

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