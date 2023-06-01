Публикуем красивые открытки и трогательные стихи с Днем защиты детей.

1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Праздник учрежден в Париже в 1949 году по инициативе Международной демократической федерации женщин, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети. Традиционно на торжество устраивают ярмарки, распродажи и развлекательные мероприятия для детей. Школьники в этот день радуются началу летних каникул.

К сожалению, День защиты детей 2023 в Украине проходит в условиях полномасштабной войны. Сотни тысяч детей были вынуждены временно уехать из страны, десятки тысяч пережидают воздушные тревоги в укрытиях, тысячи живут в зоне боевых действий. Война затронула жизнь каждого маленького украинца. Поэтому в этот праздник взрослым особенно важно поддержать детей и показать, что мы всегда рядом.

Поздравления с Днем защиты детей 2023 в стихах и прозе

Во всем мире этот день -

Видео дня

Главный праздник для детей.

С Днем защиты ребятишек -

И девчонок, и мальчишек!

Добрых летних вам деньков,

Меньше в небе облаков,

Бегать, прыгать, веселиться,

В вихре радости кружиться!

***

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

Желаю детям всей Земли

Расти в любви и ласке.

Плохого чтоб не знали вы

И жили все, как в сказке!

Чтоб только лучшее всегда

Вам в жизни доставалось,

И ярко солнышко с небес

Всем деткам улыбалось!

***

Милый праздник наступает -

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Не смолкает звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

***

Кто дороже всех на свете?

Да, конечно, наши дети!

С Днем защиты всех детей

Поздравлять спешу скорей!

Будьте счастливы, здоровы,

Чаще меряйте обновы,

Чтоб в любви большой росли,

Всё умели и могли!

***

Самый классный праздник

Наступает летом.

Он наполнен радостью,

Смехом, солнцем, светом.

Первого июня

Деток поздравляем —

Мальчиков и девочек.

Счастья им желаем!

Ведь для них сегодня

Всё, что есть на свете.

Главное, чтоб были

Счастливы все дети!

***

С Днём защиты детей!

Пусть смех нежный звенит,

Дни бегут веселей,

В сердце радость горит.

Пусть добро и любовь

Побеждают всегда,

И везёт вновь и вновь

Пусть во всём и всегда!

***

В первый день лета

Я вас поздравляю

С Днем защиты детей,

И пусть звонкий, детский

Смех не смолкает

На планете моей.

Пусть наши дети,

Счастливы будут,

Растут в доброте и любви,

И в мирном небе

Солнце встречая,

Хорошими станут людьми.

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Дети — наша самая дорогая ценность! Желаю, чтобы всегда была возможность создать им счастливое детство, полное здоровья, радости, любви и знаний!

***

С днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и любимы. Пусть из маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от улыбок светятся глаза. Пусть будет много верных и отзывчивых друзей.

***

Поздравляю с днем защиты детей! Пусть наши дети всегда остаются веселыми и жизнерадостными, пусть они чувствуют только любовь и поддержку от своих родителей! Хочется, чтобы все они были счастливы, а небо над головой всегда было мирным.

***

С днём защиты детей! Детство - это прекрасное время, когда в душе всегда весна! Пусть наши дети будут умные, здоровые и счастливые! Желаю радости и благополучия всем деткам в этот замечательный день!

***

Поздравляем детей Украины! Здоровья всем и ясных дней! Пусть быстрее наступит мир в Украине, и все украинские дети больше не будут знать ужасов войны!

Открытки и картинки с Днем защиты детей 2023

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