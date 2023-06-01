1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Праздник учрежден в Париже в 1949 году по инициативе Международной демократической федерации женщин, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети. Традиционно на торжество устраивают ярмарки, распродажи и развлекательные мероприятия для детей. Школьники в этот день радуются началу летних каникул.
К сожалению, День защиты детей 2023 в Украине проходит в условиях полномасштабной войны. Сотни тысяч детей были вынуждены временно уехать из страны, десятки тысяч пережидают воздушные тревоги в укрытиях, тысячи живут в зоне боевых действий. Война затронула жизнь каждого маленького украинца. Поэтому в этот праздник взрослым особенно важно поддержать детей и показать, что мы всегда рядом.
Поздравления с Днем защиты детей 2023 в стихах и прозе
Во всем мире этот день -
Главный праздник для детей.
С Днем защиты ребятишек -
И девчонок, и мальчишек!
Добрых летних вам деньков,
Меньше в небе облаков,
Бегать, прыгать, веселиться,
В вихре радости кружиться!
***
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!
Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!
***
Милый праздник наступает -
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Не смолкает звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
***
Кто дороже всех на свете?
Да, конечно, наши дети!
С Днем защиты всех детей
Поздравлять спешу скорей!
Будьте счастливы, здоровы,
Чаще меряйте обновы,
Чтоб в любви большой росли,
Всё умели и могли!
***
Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.
Первого июня
Деток поздравляем —
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!
Ведь для них сегодня
Всё, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!
***
С Днём защиты детей!
Пусть смех нежный звенит,
Дни бегут веселей,
В сердце радость горит.
Пусть добро и любовь
Побеждают всегда,
И везёт вновь и вновь
Пусть во всём и всегда!
***
В первый день лета
Я вас поздравляю
С Днем защиты детей,
И пусть звонкий, детский
Смех не смолкает
На планете моей.
Пусть наши дети,
Счастливы будут,
Растут в доброте и любви,
И в мирном небе
Солнце встречая,
Хорошими станут людьми.
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Дети — наша самая дорогая ценность! Желаю, чтобы всегда была возможность создать им счастливое детство, полное здоровья, радости, любви и знаний!
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С днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и любимы. Пусть из маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от улыбок светятся глаза. Пусть будет много верных и отзывчивых друзей.
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Поздравляю с днем защиты детей! Пусть наши дети всегда остаются веселыми и жизнерадостными, пусть они чувствуют только любовь и поддержку от своих родителей! Хочется, чтобы все они были счастливы, а небо над головой всегда было мирным.
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С днём защиты детей! Детство - это прекрасное время, когда в душе всегда весна! Пусть наши дети будут умные, здоровые и счастливые! Желаю радости и благополучия всем деткам в этот замечательный день!
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Поздравляем детей Украины! Здоровья всем и ясных дней! Пусть быстрее наступит мир в Украине, и все украинские дети больше не будут знать ужасов войны!