Какой сегодня православный праздник в календаре, обычаи дня и запреты для верующих.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают в Украине, обычаи дня и что нельзя делать.

Православный праздник сегодня, 28 мая - день памяти преподобного Пахомия Великого

Память преподобного Пахомия Великого почитают 28 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого мученика будут вспоминать 15 мая.

Пахомий родился в III веке в Фиваиде (Верхний Египет), получил хорошее образование и в 20 лет стал новобранцем в армии императора Константина. Когда его и других воинов разместили в здании городской темницы, то местные христиане приносили им пищу. Пахомий настолько проникся тем, что эти люди поступают так во имя своего Бога, что тоже решил стать христианином. Вернувшись из войска, он принял крещение и поселился в селении Шенесит, чтобы вести пустынную жизнь монаха.

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Спустя 10 лет преподобный Пахомий шел по пустыне и возле развалин селения Тавенниси услышал Голос - он велел построить на этом месте обитель. Пахомий так и поступил. Со временем возле преподобного собрались его ученики, для всех Пахомий ввел устав общего жития. Число иноков стремительно росло и понадобилось построить еще 7 монастырей поблизости. Всеми руководил Пахомий, остававшись при этом смиренным иноком.

За его праведную жизнь Господь наградил преподобного даром чудотворения и исцеления болезней. Умер Пахомий от тяжкой болезни в возрасте 53 лет, похоронили его у горы возле обители.

Какой сегодня праздник - народные приметы 28 мая

Приметы этого дня говорят о том, каким будет лето:

если сегодня тепло - все лето будет теплым;

красная заря - к засушливому лету;

ласточки вернулись домой - будет потепление.

Народный праздник 28 мая называется Пахом Теплый.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 28 мая

На 28 мая, как и в другой церковный праздник, нельзя ругаться, ссориться, желать зла. Также в этот день категорически запрещалось:

брать деньги из рук в руки - можно остаться без финансов;

рассказывать о своих планах - не сбудутся;.

сажать огурцы - вырастут горькими.

Кроме этого, сегодня нельзя оставлять немытую посуду и беспорядок в доме - в кошельке вместо денег тоже будет мусор.

Что сегодня можно делать

Сегодня нужно навести порядок в доме и избавиться от старья. Также можно заняться ремонтом инвентаря.

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