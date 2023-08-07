Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

8 августа в церкви вспоминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, которые пострадали за веру в IV веке. В народе день прозвали Ермолаев. О традициях этого дня, его приметах и что нельзя делать - рассказываем в материале.

8 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Ермолай родился в III веке в Никомидии, он решил принять крещение и посвятить жизнь Богу. Так он стал пресвитером и проповедником. В те времена начались сильные гонения на христиан, Ермолай со своими сподвижниками Ермиппом и Ермократом были вынуждены скрываться. Но тем не менее, Ермолай продолжал проповедовать и христианскую веру принимали все больше людей. Среди них был и Пантелеймон – известный целитель и великомученик.

Язычникам удалось схватить Ермолая и его сподвижников - они пытались заставить их отказаться от христианской веры, но безуспешно. В итоге всех троих поддали пыткам и казнили.

Видео дня

Память святых мучеников почитают 8 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 26 июля.

Народные приметы на 8 августа

По приметам дня судили о погоде и какой будет осень:

мухи надоедливы и сильно кусаются - будет дождь;

багряный закат - дожди затянутся надолго;

липа уже пожелтела - осень будет ранней;

слышно кукушку - осень будет теплая и поздняя.

В народе 8 августа - праздник Ермолая или Марьев день. Прозвали так день потому, что с этого дня выпадают осенние туманы - марева, которые наделяют целебной силой.

8 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

запрещено ругаться, сквернословить - к проблемам в жизни и неудачам;

нельзя отказывать в помощи;

не следует работать женщинам и заниматься рукодельем.

По народным поверьям в этот день нельзя рыбачить и охотиться, а также одалживать какой-либо инструмент - считается, что вместе с ним отдаешь из дома благополучие.

Что можно делать 8 августа

Как и накануне, в этот день уже можно копать картошку. В старину этому событию очень радовались и готовили из картофеля всевозможные блюда. Также в этот день принято собирать лекарственные травы и яблоки, хотя есть их не полагалось до Яблочного Спаса, но можно было делать заготовки на зиму.

Считается, что если в этот день сорвать несколько колосков ржи и заткнуть их за пояс, то можно избавиться от боли в спине.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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