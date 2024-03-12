Какой церковный праздник отмечают 13 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

13 марта по новому церковному календарю православные вспоминают перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского. В народном календаре - Никифоров день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 13 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

13 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 марта по новому стилю (26 марта по старому) - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке.

Никифор жил в Константинополе, его с детства воспитывали в благочестии и богобоязненности. Когда он вырос, то стал царским советником при императоре Льве IV, а при императоре Константине VI Никифор выступил на Никейском Вселенском соборе в защиту почитания икон. После этого он уехал из города и поселился в уединении возле моря, где основал монастырь.

Видео дня

В 806 году, когда умер патриарх Тарасий, Никифор принял постриг и стал новым патриархом. Но при иконоборце Льве V Армянине святой отказался беседовать с еретиками и за это впал в немилость. Патриарха отправили в ссылку в монастырь в Хрисополь, а затем - на остров Проконнис в Мраморном море. 13 лет Никифор Исповедник провел в изгнании и там же умер. Через 19 лет его мощи перенесли в собор Святой Софии.

Праздник 13 марта по старому стилю - день памяти святого монаха-исповедника Василия.

О чем говорят приметы на 13 марта

В народном календаре 13 марта - праздник Никифоров день. По его приметам ориентировались, какой будет погода в дальнейшем:

гуси уже прилетели - лето будет теплым и урожайным;

туман в этот день - лето будет дождливым;

гуси купаются - совсем скоро будет тепло, а урожай хлеба будет богатым.

Также считается, что если в этот день сильный ветер, то летом может быть аномальная жара.

Что можно делать 13 марта

У святого Никифора просят выздоровления от любых болезней и поддержки во всех начинаниях. К святителю обращаются за помощью, если кто-то из родственников тяжело болеет.

По народным приметам вода в этот день считается лучшим лекарством, поэтому нужно хорошо выкупаться или попариться в бане. Если 13 марта вымыть полы в доме, то никто из семьи не будет болеть целый год.

Что нельзя делать 13 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, особенно супругам, желать зла, завидовать, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день рубить дрова и деревья - можно навлечь беду, и вообще брать в руки топор, пилу, а также нежелательно ходить в лес - в это время медведь выбирается из берлоги.

13 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: