Сегодняшняя дата имеет несколько народных обычаев на крепкое здоровье.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными обычаями и запретами. Узнайте интересные факты об этом дне - какой праздник 13 марта наступает в мире и в Украине, какие имена отмечают именины и какие знаменитости родились в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти патриарха Никифора Константинопольского. По старому календарю верующие чествуют монаха-исповедника Василия. Читайте в нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились в эту дату актриса Надежда Тарковская, президент УНР Степан Витвицкий, историк Тарас Гунчак, поэт Юрий Андрухович.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечают 13 марта праздник День драгоценностей. Это хороший повод купить для себя или подарить дорогому человеку красивое украшение.

Также в мире известны сегодня праздники День почки, День куклы Кена, День знаний про эндометриоз, День меховых наушников, День школьного питания.

Среди мировых знаменитостей 13 марта родились архитектор Карл Шинкель, римский император Йосиф II, астроном Персиваль Лоуелл, поэт Йоргос Сеферис, футуролог Жак Фреско.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Никифоров день. Сегодняшняя дата считается удачной для лечения, оздоровления, любых медицинских операций. Верующие могут помолиться святому Никифору об излечении болезней.

В этот день есть необычный обычай для крепкого здоровья - нужно помыть полы в доме. Тогда домочадцы весь год не будут болеть. В целом вода 13 марта считается целебной, поэтому будет полезно умыться из колодезя или ручья.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запретов этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя ссориться, особенно супругам, отказывать в помощи, завидовать другим. Запрещено рубить деревья и ходить в лес без крайней необходимости, поскольку высок шанс встретить агрессивных зверей.

С давних времен об этой дате известны такие погодные приметы:

пошел дождь - к большому урожаю овощей и фруктов;

гуси прилетели - к потеплению;

гроза предвещает большое количество сорняков на участках;

утренний туман сулит дождливый март.

Погода 13 марта в Украине будет теплой и пасмурной. В большинстве областей пройдут дожди, местами - с грозами.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 13 марта отмечают Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

По старому стилю в праздник 13 марта принято поздравлять обладателей имен Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

Вас также могут заинтересовать новости: