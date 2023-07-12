Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

13 июля в православной церкви отмечают Собор 12 апостолов. В народе этот день называется Двенадцать апостолов. Что это за праздник, каковы его традиции и приметы - рассказываем в материале.

13 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Собор славных и всехвальных 12 апостолов отмечается на следующий день после праздника Петра и Павла. Этот день посвящен избранным ученикам Христа - Петру, Андрею Первозванному, Иоанну Богослову, Иакову Заведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфию (вместо Иуды, который предал Иисуса).

Свое начало праздник берет в IV веке. Согласно Евангелие, после воскрешения Христа на 12 его учеников сошел Святой Дух. И тогда апостолы смогли говорить на разных языках, а, значит, и проповедовать христианство в других странах. Также все они стали чудотворцами. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, погибли мученической смертью.

Видео дня

Собор 12 апостолов отмечают 13 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать святых будут 30 июня.

Народные приметы на 13 июля

Приметы дня указывают, каким будет лето и погода:

кукушка кукует - лето выдастся долгим и жарким;

молчит кукушка - снег рано выпадет;

росы с утра много - установится солнечная погода;

карпы ушли на дно водоема - быть непогоде.

13 июля обычно стояла жара, поэтому в этот день наши предки шли на сенокос, а после устраивали народные гулянья.

13 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя ругаться и ссориться - конфликт затянется надолго;

не следует работать на огороде и в саду;

запрещается стричь волосы и ногти - чтобы не укоротить себе жизнь.

Также в этот день нежелательно употреблять алкоголь.

Что можно делать 13 июля

В этот день можно пойти в церковь, помолиться святым. У них просят помощи в любых начинаниях, защитить семью и дом от бед и недугов.

Также на праздник нужно помириться с теми, с кем в ссоре и попросить прощения. Хорошо помочь тому, кто нуждается.

На собор 12 апостолов, как и на Пасху, принято красить яйца, но не в красный, а в желтый цвет. Яйцо олицетворяет жизнь, а желтый цвет символизирует солнце. Такими крашенками угощают родных и близких, желая при этом Божьей благодати, здоровья, душевного спокойствия и мира. Большинство блюд на столе также должны быть из яиц - например, яичница с салом, ветчиной, зеленью, сыром, рыбой.

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