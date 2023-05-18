Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.

Православный праздник сегодня, 18 мая - день памяти святой мученицы Ирины

18 мая православные верующие почитают святую Ирину Македонскую.

Пенелопа - в крещении Ирина - жила в I веке, в городе Мигдонии (Македония) и была дочерью местного правителя-язычника Лициния. Девушка не воспринимала язычество и взяла себе в наставники христианина.

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Однажды в окно к Пенелопе влетели три птицы - голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Наставник объяснил, что голубь - это целомудрие и смирение, а ветка маслины - Божья благодать; орел с венком - высота духа и победа над врагами, а ворон - гонения, страдания. Девушке суждено познать все это и стать невестой Христовой.

Пенелопа попросила крестить ее и назвалась Ириной. Ее отцу это, конечно же, не понравилось: он сначала уговаривал дочь одуматься, но, когда не смог убедить, велел бросить под копыта лошадей. Они не тронули Ирину, а бросились на правителя и чуть не угробили его. Молитвами Ирина исцелила отца, и он с женой и еще 3 тысячи свидетелей уверовали в Христа.

Тогда новым правителем города стал язычник Седекия. За то, что Ирина проповедовала среди населения, он бросил ее в ров со змеями - девушка провела там 10 дней и осталась невредима. Никакие пытки не смогли погубить святую - ее стойкость вдохновляла, и люди принимали христианство. В итоге святая ушла проповедовать в другие города и там же исцеляла больных.

В Ефесе Ирина получила видение, что вскоре умрет. Она ушла в горную пещеру и попросила завалить вход камнем. Когда пещеру открыли через 4 дня, то тела внутри не обнаружили.

Народный праздник 18 мая называется Арина Рассадница или Капустница.

Какой сегодня праздник - народные приметы 18 мая

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

если облака идут с юга на север - будет дождь;

ненастье в этот день - к хорошему урожаю хлеба;

птиц не слышно - погода скоро испортится;

молния в небе - к урожаю капусты.

Поливая огород и сад, наблюдали: если вода быстро ушла в землю, лето будет засушливым, если стоят лужи - мокрым.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 18 мая

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь, проблемы и судьбу - она может от вас отвернуться. Запрещено сплетничать и распускать слухи - будут болеть зубы, а на губах появится простуда. Девушкам сегодня лучше не ходить в гости к вдовам или одиноким - долго не смогут выйти замуж.

Также в этот день нельзя оставлять грязную посуду, особенно на ночь - она привлечет в дом нечисть. Нежелательно готовить капусту и огурцы - к неурожаю.

Что сегодня можно делать

18 мая на огороде высаживают рассаду капусты и занимаются грядками. Святой Ирине молятся о хорошем урожае, особенно капусты и огурцов.

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