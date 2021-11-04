Под переименование попала и одна из улиц Московских.

Киевсовет переименовал ряд столичных улиц, в том числе одну из улиц Московских и улицу Народного Ополчения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты своим большинством поддержали переименование ряда улиц и переулков столицы.

Так, улица Московская, что в Соломенском - Голосеевском районах города Киева, в поселке Жуляны (еще улица Московская есть в Печерском районе Киева), теперь будет носить имя Григория Гуляницкого - военного, общественного деятеля, шляхтича, участника украинско-московской войны, междоусобных войн времен Руины.

Улица Народного Ополчения (Соломенский район) теперь будет называться Святослава Хороброго - правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, единственного сына киевского князя Игоря и княгини Ольги.

Улицу Молодогвардейскую в этом же районе переименовали в улицу Владимира Сикевича (украинский военный, общественный деятель, генерал-хорунжий армии УНР). А улицу Петра Заломова - в улицу Феофила Яновского (украинский врач, доктор медицины, профессор, член Всеукраинской академии наук).

В Святошинском районе переименовано:

улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (украинского поэта, литературоведа, автора текста военного марша "Зродились ми великої години");

в улицу (украинского поэта, литературоведа, автора текста военного марша "Зродились ми великої години"); улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (ученый-юрист, политик, общественный деятель, автор проекта Конституции - Основных Государственных Законов Украинской Народной Республики в 1921 году);

в улицу (ученый-юрист, политик, общественный деятель, автор проекта Конституции - Основных Государственных Законов Украинской Народной Республики в 1921 году); переулок Павленко - в переулок Молчуновский (историческое название);

- в переулок (историческое название); улицу Павленко - в улицу Кристины Сушко (княгиня Трубецкая-Долгорукая, военный медик, участница освободительной борьбы 1917-1921 г.г.).

В Шевченковском районе новые названия получили:

переулок Невский - теперь это переулок Нивский (историческое название);

- теперь это переулок (историческое название); улица Цулукидзе - переименована в честь украинской писательницы Натали Забилы .

В Дарницком районе новое название получила улица Малоземельная - теперь она будет улица Алимпия Галика (киевский живописец и гравер, иеромонах).

Читайте такжеРоссияне собрались строить в Крыму новый курортный городА улица Курнатовского, пролегающая в Днепровском и Деснянском районах, отныне будет носить имя Остафия Дашкевича (частью историков упоминается как организатор казацких отрядов, основатель и первый кошевой атаман Войска Запорожского).

Новые названия безымянных объектов

Кроме того, Киевсовет дал названия четырем безымянным объектам городской инфраструктуры. Так, именем поэта, историка и общественного деятеля Николая Костомарова назван проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кловской назвали площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова.

Также Киевсовет сегодня присвоил площади в Соломенском районе, что на пересечении проспекта Отрадный и улицы Героев Севастополя, название Отрадная.

В Подольском районе скверу на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток присвоили имя погибшего в АТО в 2016 году воина-добровольца, украинского певца Василия Слипака.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к местной власти с требованием привести в соответствие правописанию и требованиям языкового закона названия ряда населенных пунктов.

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Автор: Инна Андалицкая