Столичные власти планируют назвать площадь в Печерском районе.

На карте Киева официально может появиться еще одна площадь.

Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

Столичные власти планируют назвать площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе. Она может получить имя "Кловская площадь".

"Большая часть киевлян, а прежде всего местные жители, для обозначения этого пространства в повседневной жизни используют название "Кловская площадь". Поэтому целью принятия решения является сохранение локальной исторической памяти и исторической топонимики города Киева", - сообщает столичная власть.

Отмечается, что название местности происходит от слова "клов" - вода, влага: в давние времена здесь протекал Кловский ручей, впадавший в реку Лыбидь.

Проект о присвоении имени 15 сентября поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Читайте такжеВ Киеве ради рекламного щита спилили магнолию: местные власти (фото)В пределах этого объекта расположены, в частности, выход со станции метро "Кловская", памятный знак жертвам терроризма, а также благоустроенное общественное пространство.

Как сообщал УНИАН, на Волыни хотят переименовать один из древнейших городов и вернуть ему историческое название. Предложение должны вынести на рассмотрение ближайшего пленарного заседания сессии городского совета 1 октября.

А оккупационные власти Крыма заявили о планах построить новый курортный город на побережье Черного моря.

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Автор: Катерина Комолова