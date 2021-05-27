Движение по ряду магистралей в центре города практически заблокировано.

В центре Киева в четверг образовались пробки на дорогах по причине многочисленных ДТП и дождливой погоды.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Тянучки образовались на проспектах Победы (в районе одноименной площади), Воздухофлотском, улицах Грушевского, Михайловской, Ярославов Вал, Владимирской, Хмельницкого, Крещатик, Набережно-Крещатицкой, Саксаганского, Гончара, Гетьмана, бульварах Тараса Шевченко, Дружбы народов и Леси Украинки, Набережном шоссе.

Пробки можно наблюдать и на столичном Подоле.

Перекрыта часть улицы Антоновича возле станции метро "Лыбидская" - там прорвало трубу, из-за чего образовался внушительный провал дорожного покрытия. В указанном районе уже произошли сбои в движении общественного транспорта.

На мостах через Днепр проблем с движением не наблюдается в обоих направлениях. Также значительных пробок нет и на Левом берегу.

В ГСЧС со ссылкой на синоптиков уже предупредили, что в Украине сегодня и завтра ожидается ухудшение погодных условий. В Киевской области и Киеве на завтра прогнозируют грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

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Автор: Юрий Годован