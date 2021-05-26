Столицу накроют осадки.

В четверг, 27 мая, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +22°, а ночью - опустятся до +15°.

Весь день будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 2 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Народные приметы 27 мая

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

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Автор: Елена Пилипчак