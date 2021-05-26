В столице пройдет дождь / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 27 мая, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +22°, а ночью - опустятся до +15°.
Весь день будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 2 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Народные приметы 27 мая
27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
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