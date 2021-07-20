Наибольший показатель роста на Хмельнитчине - здесь среднедневной размер пособий по больничным вырос на 22,9% и составил 339,2 грн.

В Украине по итогам июня среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности составил 371,9 грн против 328,3 грн за тот же месяц прошлого года. Рост среднедневной суммы помощи составил 13,3%.

Как говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС), в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности в июне достигал от 282,2 грн в Винницкой области и до 446,9 грн в Киеве.

"Наибольший показатель роста в июне 2021 года относительно июня 2020-го на Хмельнитчине – здесь среднедневной размер пособий по больничным вырос на 22,9 % и составил 339,2 грн против 276 грн в прошлом году", - говорится в сообщении ФСС.

В Фонде почснили, что увеличение размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом средней заработной платы.

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В связи с пандемией расходы Фонда по больничным листам начали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам июня 2021 года ФСС принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 млрд грн – это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд грн).

В ФСС обратили внимание на то, что выплата пособий от Фонда напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику. "Сумма компенсации утраченного дохода за время болезней, травм или по уходу за больным членом семьи от Фонда социального страхования Украины зависит от продолжительности страхового стажа и средней заработной платы работника", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая