Средства перечислены в полном объеме почти для 200 тыс. человек.

Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за июнь.

Средства перечислены в полном объеме почти для 200 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ФСС. В Фонде уточнили, что выплаты таких пособий осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий.

"По оперативным данным для пострадавших вследствие профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве, в частности в случае острых профболезни COVID-19, с начала года было профинансировано около 6 млрд грн ежемесячных страховых выплат", - отметили в ФСС.

Фонд социального страхования осуществляет страхование на случай временной или стойкой потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего. В каждом из указанных случаев предусмотрены страховые выплаты непосредственно пострадавшим или членам их семей.

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В частности, ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии с определенной МСЭК степени нетрудоспособности. Также страховую выплату ежемесячно получают члены семей потерпевших в случае их смерти.

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Автор: Иван Бойко