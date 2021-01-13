Размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы работника.

Средний размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) по оперативным итогам декабря 2020 года составил 368,4 грн за каждый день пребывания на больничном. Это на 20,6% или 63 гривни больше, чем в декабре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

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Как отмечается, этот вид материального обеспечения выплачивается ФССУ, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности до момента выздоровления или установления инвалидности (первые пять дней за счет средств работодателя).

Размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, или в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа;

60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа.

Право на материальное обеспечение от Фонда социального страхования Украины имеют все застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, которые проживают в Украине.

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Автор: УНИАН