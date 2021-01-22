ФСС осуществляет ежемесячные страховые выплаты для более 201 тыс. человек.

Фонд социального страхования (ФСС) в полном объеме выплатил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей за 2020 год. Всего за прошлый год Фондом было начислено 9,4 млрд грн ежемесячных выплат.

Читайте такжеНа 1,5 миллиарда гривен больше: в Фонде соцстраха отчитались о выплатах больничныхОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, там указывается, что средний размер пособия от ФСС, которое должно полностью компенсировать пострадавшему утраченный заработок в соответствии с процентом утраченной трудоспособности (или членам его семьи в случае смерти потерпевшего), составил 3 840,30 грн по итогам 2020 года. По сравнению с 2019 годом сумма помощи выросла на 13,8%.

ФСС осуществляет ежемесячные страховые выплаты для более 201 тыс. человек. Как говорится в сообщении, эти ежемесячные выплаты на протяжении 2020 года Фонд осуществлял для 46 работников учреждений здравоохранения, которым установлена стойкая утрата трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19 и членам их семей в случае смерти медиков.

В ФСС напомнили, что размер ежемесячной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая.

При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату.

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Автор: Ирина Погорелая