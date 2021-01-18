100% стоимости восстановительного лечения, нужного человеку, покрывается за счет средств Фонда социального страхования Украины.

При наличии медицинских показаний, застрахованные лица, которые переболели COVID-19 и имеют осложнения, могут пройти реабилитационное лечение на базе санаторно-курортных учреждений за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Читайте такжеСмерть от COVID-19: В Кабмине признали проблему с выплатами страховок семьям медиковОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС). В частности, пройти курс восстановительного лечения за средства ФСС после перенесенной коронавирусной болезни застрахованные лица могут на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений. "Право на такое лечение имеют все трудоустроенные украинцы при наличии медицинских показаний по профилям медицинской реабилитации, определенных Порядком №39, по которым предоставляются услуги по реабилитационному лечению за средства Фонда. В частности, в случае осложнений по профилю кардио-пульмонарной реабилитации и нейрореабилитации", - говорится в сообщении.

«Застрахованное лицо направляется на лечение в реабилитационный отделение санаторно-курортного заведения за счет средств Фонда при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии больницы (ВКК), где находится пациент. Восстановительное лечение начинается сразу после окончания острого периода заболевания в случае наличия ограничений жизнедеятельности и выполнения трудовой деятельности», – пояснила начальник управления медицинских и социальных услуг исполнительной дирекции ФСС Елена Пухка.

В ФСС рассказали, что после оформления заключения ВКК учреждение здравоохранения информирует рабочий орган Фонда о необходимости застрахованного лица в дальнейшем лечении на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения. Пациент передает представителю фонда соответствующее заявление об обеспечении лечением для дальнейшего заключения трехстороннего договора с санаторно-курортным учреждением. 100% стоимости восстановительного лечения, нужного человеку, покрывается за счет средств Фонда социального страхования Украины.

В случае наличия вопросов или необходимости в консультации относительно прохождения реабилитации за средства Фонда, застрахованные лица могут обращаться в соответствующие управления исполнительной дирекции ФСС по территориальному признаку, контакты горячих линий в разрезе регионов.

Кроме того, в сообщении отмечается, что для застрахованного лица, которое направляется на реабилитационное лечение, ФСС финансирует оказание помощи по временной нетрудоспособности за все время пребывания в санаторно-курортном учреждении.

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Автор: Ирина Погорелая