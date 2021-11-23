В целом Фонд соцстрахования профинансировал предоставление единовременного пособия для семей 171 медработника.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате профессионального заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 227 тыс. грн профинансирована для семей старшей медицинской сестры из Ивано-Франковской области и врача по медицине неотложных состояний из Тернопольской области.

В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 171 работника.

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Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - говорится в сообщении Фонда.

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Автор: Ирина Погорелая