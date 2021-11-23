Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате профессионального заболевания COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 227 тыс. грн профинансирована для семей старшей медицинской сестры из Ивано-Франковской области и врача по медицине неотложных состояний из Тернопольской области.
В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 171 работника.
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Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.
"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - говорится в сообщении Фонда.
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