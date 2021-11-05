Выплата не осуществляется за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Пособия по больничным листам не предоставляются работникам, которые были отстранены от работы из-за отказа или уклонения от обязательной прививки от COVID-19.

Выплата не осуществляется за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей, говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

В ФСС обращают внимание на то, что отстранение от работы работников, для которых определена обязательность прививок от СOVID-19, однако которые отказались от вакцинации, призваной обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса. "Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих", - отметили в Фонде.

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"Пособия по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - подчеркнули в ФСС.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 04.10.2021 № 2153. Так, на период действия карантина обязательной профилактической прививке от COVID-19 подлежат работники:

1) центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

2) местных государственных администраций и их структурных подразделений;

3) учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20.10.2021 № 1096, с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников, в отношении которых определена обязательность профилактических прививок против СOVID-19, и которые отказались или уклоняются от их проведения. Исключением являются лица, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению такой прививки и предоставили соответствующее медицинское заключение.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая