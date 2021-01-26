Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников.

Более 87 тыс. застрахованных лиц находились на оплачиваемой за средства Фонда социального страхования (ФСС) самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии.

Читайте такжеНа страховые "ковидные" выплаты медикам направили 90 миллионов гривенОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, отмечается, что по состоянию на сегодня Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму более 100 млн грн.

"В частности, на самоизоляции находились 12 475 медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 21,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пособие финансируется ФСС на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19 – 11».

"Направление на самоизоляцию под меднаблюдением осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID-19 – Фонд компенсирует утраченный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции", - сообщили в ФСС.

На период карантина открыть листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.

"Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников. ФСС осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая