В Николаеве в этом году продолжат страхование работников медицинских учреждений города на случай заболевания COVID-19.
Читайте такжеСтраховка для семей медиков, умерших от коронавируса: в ФССУ рассказали о расследованияхОб этом говорится в сообщении на сайте Николаевского горсовета.
В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городском бюджете на этот год предусмотрены средства на страхование работников медицинских учреждений города.
В сообщении уточняется, что страхование оформляют за городской счет и на эти цели в бюджете города предусмотрено более 3 млн грн.
По словам городского председателя, в Николаеве застраховано 4759 работников медицинских учреждений. Из них 2175 специалистов непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Страховые полисы оформлены также всем врачам ЦПГСП города.
В 2021 году такая работа продолжится, в настоящее время уже идет подбор страховых компаний.
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