Городские власти проводят работу по подбору страховых компаний для страхования медработников.

В Николаеве в этом году продолжат страхование работников медицинских учреждений города на случай заболевания COVID-19.

Читайте такжеСтраховка для семей медиков, умерших от коронавируса: в ФССУ рассказали о расследованияхОб этом говорится в сообщении на сайте Николаевского горсовета.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городском бюджете на этот год предусмотрены средства на страхование работников медицинских учреждений города.

В сообщении уточняется, что страхование оформляют за городской счет и на эти цели в бюджете города предусмотрено более 3 млн грн.

По словам городского председателя, в Николаеве застраховано 4759 работников медицинских учреждений. Из них 2175 специалистов непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Страховые полисы оформлены также всем врачам ЦПГСП города.

В 2021 году такая работа продолжится, в настоящее время уже идет подбор страховых компаний.

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Автор: Ирина Погорелая