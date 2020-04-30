МТСБУ в 2019 году обработало почти 30 тысяч обращений украинцев

Свыше 90% таких обращений касались вопросов осуществления регламентных выплат из гарантийных фондов бюро.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в 2019 году приняло и обработало более 27,1 тыс. обращений граждан, 91,5% которых касались вопросов осуществления регламентных выплат из гарантийных фондов бюро.

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Об этом сообщили в пресс-службе МТСБУ со ссылкой на результаты общего собрания страховых компаний-членов бюро, которое состоялось 28 апреля.

Также в ходе собрания были определены основные направления работы МТСБУ на текущий год, среди которых усовершенствование внутренних нормативных основ осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), построение единой диджитальной среды моторного страхования, введение новой системы корректирующих коэффициентов по внутренним договорам страхования, изменение порядка формирования и использования дополнительного гарантийного взноса в фонд защиты потерпевших (ФЗП), внедрение нового алгоритма взаиморасчетов в системе прямого урегулирования убытков.

Кроме того, МТСБУ намерено усовершенствовать систему управления рисками деятельности членов бюро, усилить контроль и оптимизировать бизнес-процессы при проведении регламентных выплат, создать систему информационного взаимодействия с Главным сервисным центром МВД, а также модернизировать инфраструктуру информационно-программного комплекса бюро и разработать новый сервисный сайт ведомства.

Как сообщал УНИАН, МТСБУ обнародовало показатели деятельности страховых компаний-членов бюро по результатам IV квартала 2019 года, согласно которому страховщики сократили срок урегулирования страховых требований и улучшили качество работы.

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года МТСБУ получило 353 жалобы от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в III квартале 2019 года.