В 2019 году страховщики ОСАГО выплатили пострадавшим в ДТП более 2,5 миллиарда гривень

В прошлом году количество заключенных договоров ОСАГО пересекло отметку в 8 миллионов.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, выступая на XVI Международной Карпатской страховой конференции с докладом "Итоги 2019 года и приоритетные направления инновационного развития ОСАГО", поделился развернутым анализом состояния и показателей рынка ОСАГО за прошлый год.

Об этом сообщает strahnadzor.ua.

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Так, по итогам 2019 года количество ДТП в Украине достигло показателя почти 160,7 тыс. случаев, что на 7% больше, чем в 2018 году. Количество ДТП с пострадавшими также выросло на 7,2%, составив свыше 26 тыс. случаев. В таких ДТП погибли более 3,4 тыс. человек (+3,1%), травмированы – более 32,7 тыс. (+6%).

В прошлом году количество заключенных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности пересекло отметку в 8 млн шт. (+3,7%), сумма страховых платежей составила почти 5,1 млрд грн, что на 13,5% больше, чем в 2018 году. Страховщики ОСАГО сделали почти 140 тыс. выплат пострадавшим в ДТП (+16,2%), сумма выплат выросла на 19,5% и составила более 2,5 млрд грн. Доля выплат за ущерб имуществу составила 94%, за ущерб жизни и здоровью пострадавших – 6%.

Количество требований, урегулированных по европротоколу, выросло на 35,3% до показателя свыше 47,5 тыс. шт. Сумма выплат, осуществленных по европротоколу, увеличилась на 35,4% и составляет более 447,8 млн грн. Удельный вес выплат по европротоколу в общем количестве выплат – 34,0%, а в общей сумме выплат -17,7%.