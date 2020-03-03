Во Львове прошла XVI Международная Карпатская страховая конференция

В текущем году рынок страхования ожидает ряд важных изменений: обновление законодательной базы, переход под регуляторный надзор НБУ.

Во Львове завершила свою работу XVI Международная Карпатская страховая конференция. В течение двух дней в рамках профильных сессий были рассмотрены изменения в законодательстве и порядке государственного регулирования финансовых рынков, доложено о результатах работы в 2019 году и представлены планы на 2020 год, а также проведен ряд двусторонних встреч между участниками рынка.

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Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко выступил с докладом «Итоги 2019 года и приоритетные направления инновационного развития ОСАГО», говорится на сайте МТСБУ. В докладе он поделился развернутым анализом состояния дорожного движения, показателями рынка ОСАГО и определил основные направления развития украинского сегмента ОСАГО в ближайшие годы, а именно:

Обеспечение 100% контроля за наличием полисов ОСАГО;

Обеспечение постепенного перехода к свободному ценообразованию и использование «нулевой» франшизы по внутренним договорам;

Введение общей системы Прямого урегулирования убытков, привлекательной для большинства страховщиков;

Постепенное увеличение максимальных страховых сумм, реализация требований Евродирективы 2009/103/ЕС (до 20 млн. грн. за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, и до 8 млн. за вред имуществу);

Создание современных технологических решений, внедрение и развитие инновационных проектов, построение качественного информационного взаимодействия с органами Национальной полиции и Госпогранслужбы;

Сокращение сроков урегулирования требований потерпевших, постепенный переход к выплатам без учета износа, увеличение доли выплат за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших;

Совершенствование системы регламентных выплат, в том числе по обязательствам страховщиков, которые потеряли членство в МТСБУ;

Формирование стандартов рыночного поведения страховщиков-членов МТСБУ и механизмов контроля их соблюдения, в том числе стандартов урегулирования убытков и расчета стоимости восстановительного ремонта транспортных средств;

Доведение до 100% уровня доли договоров ОСАГО, информация о которых внесена в ЦБД МТСБУ до начала действия договора.

«В текущем году рынок страхования ожидает ряд важных изменений: обновление законодательной базы, переход под регуляторный надзор НБУ. Это создает как новые возможности, так и вызовы для отрасли. Открытый профессиональный диалог между властью, регулятором, страховым бизнесом и обществом – залог успешной трансформации украинского рынка страхования, приближение его к европейским стандартам страховой защиты.

Карпатская страховая конференция традиционно выступает удобной площадкой для выработки совместных подходов, решений и инструментов развития отрасли страхования, обмена опытом развития финансового рынка», - отметил Владимир Шевченко.