В Украине идет активная диджитализация в сфере услуг и документообороте, которая позволяет перевести множество услуг и документов в удобную электронную форму. Автомобилистов нововведения также не обошли стороной. В цифровой форме теперь доступны водительские права, техпаспорт, а также страховой полис ОСАГО или «автогражданка» - обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Возможность использовать электронный полис ОСАГО предусмотрена законом, и сейчас такой вид полисов завоевывает все большую популярность ввиду своего удобства. Так, по данным Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сейчас каждый третий полис заключается в электронном виде, и уже в этом году количество таких договоров превысило 2 миллиона.

Преимущества электронной формы ОСАГО

Главным преимуществом электронного полиса «автогражданки» является удобство – каждый водитель может, не выходя из дома, рассчитать стоимость полиса на сайте Ukasko.ua, ознакомиться со всеми вариантами и купить ОСАГО онлайн. Особенно это актуально сейчас. Если в обычной ситуации поход в страховую компанию занимает только время, то в условиях карантина оформление ОСАГО онлайн без поездки в офис страховой - это еще и вопрос безопасности путем ограничения лишних контактов.

Автомобилистам, имеющим электронный полис, можно не беспокоиться о том, что они забудут необходимый документ дома – электронный полис автоматически попадает и хранится в базах данных МТСБУ, и сотрудники полиции при необходимости могут получить данные оттуда по номеру договора, либо по номерному знаку транспортного средства. Кроме того, электронный полис ОСАГО всегда можно предъявить на экране смартфона или другого гаджета, ведь сразу после покупки документ отправляется на электронную почту клиента, а также хранится в личном кабинете пользователя на Юкаско.

Оплата полиса ОСАГО онлайн происходит моментально, и оплатить его можно любым удобным для вас способом. Это большой плюс - если вы забыли об истечении срока действия предыдущей страховки или в это время находитесь на отдыхе без возможности посетить страховую компанию, можно оформить новый полис в считанные минуты.

Если вы привыкли иметь на руках бумажный бланк ОСАГО, то можно просто распечатать документ, причем сделать это столько раз, сколько потребуется, без боязни потерять полис, ведь он всегда доступен онлайн.

Также приятным бонусом является стоимость электронной «автогражданки» - она ниже, чем цена обычной страховки, и таким образом водители могут сэкономить.

Как оформить электронный полис

Алгоритм оформления электронного полиса ОСАГО очень прост:

- ввести в форму на Ukasko.ua данные о транспортном средстве;

- просмотреть все предложения и выбрать наиболее подходящее для вас;

- указать требуемые данные и оплатить страховку с помощью банковской карты, либо любым удобным для Вас способом (ApplePay, GooglePay, терминал, QR-код);

- получить документ в формате PDF на свой e-mail.

Неоспоримым преимуществом также является возможность сравнить предложения ведущих страховых компаний сразу в момент оформления полиса и выбрать оптимальный вариант, вместо того, чтобы узнавать условия каждой компании отдельно, что занимает немало времени. К тому же так можно узнать обо всех действующих скидках, предоставляемых компаниями.

Электронные полисы ОСАГО – это удобство, простота оформления и экономия средств и времени для водителей. С дальнейшим развитием цифровых сервисов бумажные бланки очень скоро выйдут с рынка, и привыкать к преимуществам цифровой формы страховки стоит уже сейчас.

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Автор: УНИАН