Авто превратилось в груду металла.

Во временно оккупированном городе Скадовск Херсонской области взорвался автомобиль, в котором находились двое российских офицеров. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"20 марта около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. От машины московитов осталась груда искореженного металла", - рассказали разведчики.

В ГУР подчеркнули, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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Как писал УНИАН, на фронте в Украине ликвидировали российского генерал-майора Павла Клименко, который руководил 5-й ОМБр имени Захарченко. О гибели оккупанта рассказали на странице ВК "Донбасс - сердце России", однако впоследствии пост удалили и опубликовали новый.

Также сообщалось, что в Донецке ликвидировали американца Рассела Бентли, который с 2014 года воевал за боевиков "ДНР". Его смерть подтвердила главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян. Жена Бентли заявляла, что ее мужа задержали военнослужащие одного из подразделений армии РФ в апреле 2024 года, а "полиция ДНР" уверяла, что ищет пропавшего, который якобы "ушел в неизвестном направлении".

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