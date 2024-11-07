Оккупант родился в Ставропольском крае.

На войне в Украине ликвидировали российского генерал-майора Павла Клименко. Он командовал пятой отдельной мотострелковой бригадой имени Захарченко.

Как передает российское издание "Важные истории", о гибели захватчика сообщили на странице ВК "Донбасс - сердце России". Эту информацию в комментариях подтвердили его сестры, однако впоследствии пост удалили и опубликовали новый. Журналисты пишут, что это произошло из-за большого количества критических комментариев в сторону оккупационного командира.

Павел Клименко родился в Ставропольском крае, до полномасштабной войны он служил в оккупированном Россией Крыму. Отмечается, что это уже тринадцатый погибший на незаконной войне российский генерал. РФ подтвердила ликвидацию восьми из них.

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Что известно о Клименко

По данным российских СМИ, именно солдаты пятой отдельной мотострелковой бригады пытали и впоследствии убили американца Рассела Бентли, который с начала войны воевал за боевиков "ДНР".

Также они запытали россиянина Владимира Фролова, которого мобилизовали на войну против Украины с третьей группой инвалидности.

Astra писала, что Клименко был организатором "концлагеря" для оккупантов на территории Петровской шахты в Донецке. Там российских захватчиков заставляли отдавать зарплаты и выплаты за ранения командирам, а также идти на штурмы.

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