Злоумышленники поили людей алкоголем, переписывали на себя их жилье, а затем травили.

В Черниговской области задержаны двое мужчин, которые травили пенсионеров и людей с инвалидностью, чтобы получить их жилье.

Как сообщает полиция области, они годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, переписывали на себя их жилье, а затем давали хозяевам смертельную дозу яда.

"44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые находятся в уязвимом состоянии, и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Мошенники регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт). Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества", - рассказали правоохранители.

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Оперативники и следователи разоблачили организаторов преступной схемы и предотвратили убийство 66-летнего мужчины, который имеет инвалидность по зрению. Они задержаны.

Во время обысков у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие таблетки, ряд паспортов граждан и документов на имущество - доверенности, завещания, заявления, договора купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильных телефонов. Также у задержанных обнаружены винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Им объявлено о подозрении в покушении на убийство группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также проводится расследование относительно совершения мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Виннице Mercedes сбил двух девушек на "зебре" - детали

В Виннице 16 января 22-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes, сбил двух девушек, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы.

Водитель был задержан. Начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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