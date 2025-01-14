У некоторых пенсионеров могут изъять средства с карточки, если они не соблюдают правила.

Пенсия в Украине в 2025 году, скорее всего, будет пересмотрена в марте. А пенсионеры-переселенцы и вовсе могут потерять свои деньги, если не выполнят несколько условий - банк изымет их средства из карточки. Узнайте, у кого могут забрать пенсию и как защитить себя от потери средств.

У кого заберут пенсию в Украине в 2025 году

Деньги могут изъять у пенсионеров со статусом ВЛП, которые открыли пенсионные счета в Ощадбанке до 24 февраля 2022 года. Если они не соблюдают несколько условий, то средства с их карточки перейдут банку. На это указывает статья 40 Госбюджета на 2025 год.

Это возможно при таких условиях:

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Отсутствие банковской активности . Если пенсионер последние 12 месяцев подряд не совершал никаких операций с картой (снятие наличных, денежные переводы, онлайн-покупки и т.п.), то деньги с карточки будут автоматически переведены назад в Пенсионный фонд.

. Если пенсионер последние 12 месяцев подряд не совершал никаких операций с картой (снятие наличных, денежные переводы, онлайн-покупки и т.п.), то деньги с карточки будут автоматически переведены назад в Пенсионный фонд. Игнорирование идентификации . Если переселенец-пенсионер не выполнил процесс идентификации личности, то его средства замораживаются и будут возвращены только после выполнений требований правительства.

Деньги со счета не отберут, если на них наложен арест или действуют другие юридические ограничения.

Чтобы не быть теми, кого могут лишить пенсии в Украине, совершайте хотя бы одну операцию с пенсионной карточкой в год.

Также не забывайте, что для получателей пенсий из числа внутренних переселенцев обязательна индентификация пенсионеров каждые полгода. Это нужно для того, чтобы убедиться - пенсию получает именно то лицо, кому её начисляют.

Если деньги все же изъяли со счета, обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда или Ощадбанка, и выполните требования. После этого пенсии будут возобновлены с месяца, в котором они были прекращены, а деньги вернут в полном объеме.

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